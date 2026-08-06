Почему попасть к "своему" врачу становится все сложнее? Министр объяснил, что происходит
Попасть на прием именно к своему врачу в Латвии становится все сложнее. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери признал существование проблемы, объяснил причины длинных очередей.
Многие жители Латвии в последние годы заметили, что записаться на прием к конкретному специалисту становится все труднее. Вместо выбранного врача медицинские учреждения все чаще предлагают консультацию у другого специалиста, у которого есть ближайшее свободное время. Этот вопрос прозвучал в эфире передачи TV24 "Uz līnijas", где один из зрителей попросил министра здравоохранения Хосама Абу Мери объяснить, почему пациенты больше не могут свободно выбирать конкретного врача и можно ли изменить существующий порядок.
Министр признал, что проблема действительно существует и хорошо знакома как пациентам, так и самим медикам. "Я сам продолжаю работать врачом и знаю эту ситуацию изнутри. У меня самого очень длинная очередь на прием. Если люди хотят попасть именно ко мне, а принимаю я не так часто, то очередь действительно очень большая", - рассказал Абу Мери.
По его словам, в подобных случаях он сам советует пациентам при необходимости обращаться к коллегам. "Я предлагаю своим пациентам идти к другим коллегам, у которых можно попасть на прием быстрее", - отметил министр.
Одним из главных решений проблемы Абу Мери считает создание единой цифровой системы записи на прием. По его словам, такая система позволит пациентам и семейным врачам видеть все доступные варианты записи к специалистам по всей стране. "Тогда и пациент, и его семейный врач смогут увидеть, где быстрее всего можно попасть, например, к кардиологу - как в Риге, так и за пределами столицы. Там же можно будет сразу записаться. Это одно из решений", - пояснил министр.
В то же время он подчеркнул, что далеко не всегда возможно обеспечить запись именно к одному конкретному врачу. Многие специалисты работают сразу в нескольких медицинских учреждениях, совмещают амбулаторный прием с работой в стационарах или принимают пациентов в регионах лишь в определенные дни недели. "Если вы хотите попасть к конкретному врачу, а он работает сразу в нескольких местах или приезжает в определенный регион не так часто, решить эту проблему очень сложно. Если все хотят попасть только к одному конкретному специалисту, сделать это практически невозможно", - заявил Абу Мери.