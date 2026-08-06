Почему попасть к "своему" врачу становится все сложнее? Министр объяснил, что происходит

В то же время он подчеркнул, что далеко не всегда возможно обеспечить запись именно к одному конкретному врачу. Многие специалисты работают сразу в нескольких медицинских учреждениях, совмещают амбулаторный прием с работой в стационарах или принимают пациентов в регионах лишь в определенные дни недели. "Если вы хотите попасть к конкретному врачу, а он работает сразу в нескольких местах или приезжает в определенный регион не так часто, решить эту проблему очень сложно. Если все хотят попасть только к одному конкретному специалисту, сделать это практически невозможно", - заявил Абу Мери.