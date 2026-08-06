12 августа жители Латвии смогут увидеть одно из самых впечатляющих солнечных затмений последних лет
Вечером 12 августа 2026 года на всей территории Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Его можно считать особенно значимым, поскольку в максимальной фазе Луна закроет около четырех пятых диаметра Солнца.
В Риге затмение начнется в 20:06. Максимальная фаза, когда будет закрыто 84% диаметра солнечного диска, наступит в 20:57. Уже в 21:11 частично закрытое Солнце зайдет за горизонт.
В разных регионах Латвии время захода солнца отличается, поэтому будет различаться и положение Солнца в момент максимальной фазы. На востоке страны максимум затмения практически совпадет с закатом, а на западе между максимальной фазой и заходом солнца пройдет около 20 минут. Точное время для разных населенных пунктов опубликовано на сайте Латвийского астрономического общества.
Частичные солнечные затмения наблюдаются в Латвии примерно раз в два-шесть лет. Предыдущее произошло 25 марта 2025 года, однако тогда Луна закрыла лишь около одной пятой солнечного диска.
12 августа частичное солнечное затмение будет видно по всей Европе. При этом в узкой полосе, проходящей через Исландию и Испанию, его смогут наблюдать как полное.
Полное солнечное затмение для одной и той же точки на Земле - очень редкое явление. В последний раз в Латвии оно наблюдалось в 1954 году, а следующее ожидается только в 2142 году.
Интересным явлением считаются и кольцеобразные солнечные затмения. В Латвии такое можно будет увидеть 21 июня 2039 года.
Солнечное затмение происходит, когда Луна полностью или частично закрывает солнечный диск. При полном затмении на несколько минут наступает темнота, а при частичном Солнце выглядит как круг с выемкой. Вечером 12 августа, во время заката, оно будет напоминать узкий серп, "рожки" которого будут направлены вниз.
Организованных публичных наблюдений в Латвии не запланировано, однако каждый желающий сможет самостоятельно выбрать место с хорошим видом на закат - например, морское побережье, берег озера или реки, открытую площадку либо возвышенность. Латвийское астрономическое общество также призывает делиться фотографиями и наблюдениями в социальных сетях с хештегом #saulesaptumsums.
Несколько десятков любителей астрономии из Латвии в этот день отправятся в Испанию, чтобы увидеть полное солнечное затмение.
Астрономы напоминают, что на Солнце нельзя долго смотреть невооруженным глазом, а тем более через бинокль, подзорную трубу или телескоп без специального солнечного фильтра - это может привести к необратимому повреждению зрения.
Для наблюдений необходимо использовать специальные солнечные фильтры. Обычные солнцезащитные очки, компакт-диски или пленка неизвестного происхождения для этого не подходят. Во время заката яркость Солнца снижается, поэтому на короткое время можно использовать сварочное стекло соответствующей степени защиты. Самым безопасным способом остается проецирование изображения Солнца на экран. Особенно интересно в момент затмения наблюдать, как через небольшие отверстия - например, между листьями деревьев, в листе бумаги или даже через шумовку - на поверхности появляются многочисленные изображения солнечного диска с характерной выемкой.