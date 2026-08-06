12 августа жители Латвии смогут увидеть одно из самых впечатляющих солнечных затмений последних лет

Для наблюдений необходимо использовать специальные солнечные фильтры. Обычные солнцезащитные очки, компакт-диски или пленка неизвестного происхождения для этого не подходят. Во время заката яркость Солнца снижается, поэтому на короткое время можно использовать сварочное стекло соответствующей степени защиты. Самым безопасным способом остается проецирование изображения Солнца на экран. Особенно интересно в момент затмения наблюдать, как через небольшие отверстия - например, между листьями деревьев, в листе бумаги или даже через шумовку - на поверхности появляются многочисленные изображения солнечного диска с характерной выемкой.