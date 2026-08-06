"Все родители поймут": забавный медвежонок довел маму до отчаяния и стал звездой соцсетей. ВИДЕО

Пользователей социальных сетей покорило видео, снятое в одном из зоопарков Японии, главным героем которого стал непоседливый белый медвежонок. На кадрах видно, как маленький проказник надевает себе на голову красный пластиковый конус и с удовольствием играет с ним. Медведица пытается снять необычную "шапку" со своего детеныша, однако тот снова и снова надевает ее обратно.