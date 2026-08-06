"Все родители поймут": забавный медвежонок довел маму до отчаяния и стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Фото: Скриншот видео
Видео с медвежонком в красном конусе покорило интернет.
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"Все родители поймут": забавный медвежонок довел маму до отчаяния и стал звездой соцсетей. ВИДЕО

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Очаровательный медвежонок из японского зоопарка стал новой звездой социальных сетей. Маленький проказник снова и снова надевал на голову красный конус, не давая маме снять необычный "головной убор".

Пользователей социальных сетей покорило видео, снятое в одном из зоопарков Японии, главным героем которого стал непоседливый белый медвежонок. На кадрах видно, как маленький проказник надевает себе на голову красный пластиковый конус и с удовольствием играет с ним. Медведица пытается снять необычную "шапку" со своего детеныша, однако тот снова и снова надевает ее обратно.

Забавная сцена вызвала настоящий восторг у пользователей социальных сетей. Многие признались, что увидели в происходящем типичную картину из жизни родителей с маленькими детьми. "Я буквально слышу, о чем она думает: "О боже, ну успокойся ты уже хоть на минуту!" - написала одна из пользовательниц, отметив, что прекрасно понимает чувства медведицы.

Другие комментаторы признались, что, несмотря на невероятное обаяние медвежонка, больше всего их впечатлило терпение его мамы. "Какой очаровательный малыш! Но эту маму точно поймет каждый родитель", - написал один из пользователей, и с этим мнением согласились тысячи людей.

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