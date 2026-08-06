Население Латвии все меньше хочет жить в Риге. В чем причина?
Финансирование жилья, выданное SEB bank в первом полугодии этого года, выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя наибольшая активность по-прежнему сосредоточена в Риге и Рижском регионе, около трети общего объема финансирования уже приходится на недвижимость в других регионах Латвии.
Рынок жилья в этом году сохраняет высокую активность, а интерес жителей к покупке собственного жилья продолжает расти. Основную часть сделок по-прежнему составляет покупка квартир, при этом средний размер кредита в этом сегменте достигает около 89 тысяч евро. Почти каждая пятая сделка с квартирами приходится на новостройки, где средняя сумма кредита значительно выше — около 143 тысяч евро.
В то же время все более заметную роль на рынке недвижимости играет сегмент частных домов. Средний размер финансирования здесь составляет около 155 тысяч евро, что значительно превышает показатели при покупке квартир. Это говорит о том, что часть покупателей при выборе жилья все больше ориентируется не только на цену и местоположение, но и на более комфортные условия проживания, удобство повседневной жизни и долгосрочное качество жизни.
В сегменте частных домов прослеживаются два основных направления. Одни клиенты приобретают уже готовый дом, другие используют финансирование для строительства или реконструкции существующей недвижимости. В случае строительства или реконструкции средняя сумма кредита еще выше — около 182 тысяч евро. Это свидетельствует о том, что люди не только ищут готовые решения, но и готовы адаптировать жилье под собственные потребности.
В региональном разрезе наибольшая активность в сфере ипотечного кредитования по-прежнему наблюдается в Риге и Рижском регионе. На Ригу приходится около 42% общего объема финансирования, на Рижский регион — около 26%, а на недвижимость за пределами Риги и Рижского региона — около 32%. Это подтверждает, что спрос на жилье сохраняется не только в столице и ее окрестностях, но и в других регионах Латвии.
Рига остается крупнейшим рынком жилищного кредитования, где основной спрос формирует покупка квартир. В свою очередь, Рижский регион укрепляет позиции второй по активности территории, где наряду с квартирами в новостройках важную роль играют частные дома и их строительство.
Отличаются и средние суммы кредитов. В Риге средний жилищный кредит составляет около 94 тысяч евро, в Рижском регионе — около 133 тысяч евро, а за пределами Риги и Рижского региона — около 88 тысяч евро. Более высокий средний размер кредита в Рижском регионе в значительной степени обусловлен сегментом частных домов, для покупки или строительства которых обычно требуется более крупный заем, чем для приобретения квартиры.
Особенно высокой популярностью в Рижском регионе пользуются Марупский, Адажский, Ропажский, Кекавский и Саласпилсский края.
"Эти территории востребованы как на рынке квартир, так и частных домов, поскольку позволяют сочетать более спокойную среду проживания и просторное жилье с относительно удобным доступом к столице, рабочим местам, школам и необходимым услугам", - отмечает банк.
За пределами Риги и Рижского региона наиболее активными территориями по объему жилищного кредитования являются Огрский край, Елгава, Сигулдский край, Юрмала, Валмиерский край и Лиепая. В крупных городах, таких как Елгава, Валмиера, Лиепая и Юрмала, значительную часть сделок по-прежнему составляет покупка квартир, тогда как в краях вокруг региональных центров все заметнее становится спрос на покупку и строительство частных домов.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жильцам многоквартирных домов в Латвии предстоит заплатить за важную процедуру.