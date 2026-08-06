Население Латвии все меньше хочет жить в Риге. В чем причина?

В то же время все более заметную роль на рынке недвижимости играет сегмент частных домов. Средний размер финансирования здесь составляет около 155 тысяч евро, что значительно превышает показатели при покупке квартир. Это говорит о том, что часть покупателей при выборе жилья все больше ориентируется не только на цену и местоположение, но и на более комфортные условия проживания, удобство повседневной жизни и долгосрочное качество жизни.