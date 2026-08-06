Почему в Латвии не подешевело дизельное топливо? Совет по конкуренции назвал главную причину

Что касается наценки розничных торговцев на бензин 95-й марки, СК пришел к выводу, что она не только не увеличилась, но и постепенно снизилась со среднего уровня 0,111 евро за литр в январе до 0,07 евро за литр в мае. Такая динамика свидетельствует о том, что розничные торговцы в соответствующий период компенсировали часть роста закупочных цен за счет своей маржи. В свою очередь в июне, по мере снижения закупочной цены, снизилась и розничная цена на бензин, а розничная наценка вернулась примерно к январскому уровню.