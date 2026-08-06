Почему в Латвии не подешевело дизельное топливо? Совет по конкуренции назвал главную причину
Временное снижение акцизного налога должно было заметно удешевить дизельное топливо, однако автомобилисты получили лишь часть ожидаемой выгоды. Совет по конкуренции Латвии выяснил, почему цены снизились не так сильно, как рассчитывало государство.
Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дизтопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от снижения налога, заявили в Совете по конкуренции (СК).
СК, реагируя на наблюдавший во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливный рынок, а также на полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, СК представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года.
Проведенный СК анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученная информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев.
Что касается наценки розничных торговцев на бензин 95-й марки, СК пришел к выводу, что она не только не увеличилась, но и постепенно снизилась со среднего уровня 0,111 евро за литр в январе до 0,07 евро за литр в мае. Такая динамика свидетельствует о том, что розничные торговцы в соответствующий период компенсировали часть роста закупочных цен за счет своей маржи. В свою очередь в июне, по мере снижения закупочной цены, снизилась и розничная цена на бензин, а розничная наценка вернулась примерно к январскому уровню.
Что касается цен на дизельное топливо, СК указал, что в анализируемый период наценка оставалась сравнительно стабильной, составляя от 0,066 евро до 0,089 евро за литр. В то время, когда закупочные цены достигли наиболее высокого уровня, наценка в среднем снизилась с 0,077 евро за литр в январе до 0,066 евро за литр в марте. Это указывает на то, что и в отношении дизтоплива розничные торговцы компенсировали часть роста закупочных цен за счет своей маржи.
С мая, по мере снижения закупочной цены, постепенно снижалась и розничная цена на дизтопливо, при этом розничная наценка постепенно росла и в июне достигла 0,089 евро за литр.
СК подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику и транспортировку, хранение топлива и содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы.
СК также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дизтопливо отразилось на ценах без скидок. Предполагалось, что при снижении ставки акцизного налога цена дизтоплива снизится примерно на 8,6 цента за литр, включая налог на добавленную стоимость (НДС). При анализе в основном использовались данные за период с 1 января по 22 июня 2026 года.
СК пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дизтопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей.
СК отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю после снижения ставки акциза. В последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр, или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующие недели, указал СК.
В целом проведенный СК анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога.
СК также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля.
Оценка рынка автогаза показала, что в этом сегменте изменения цен в основном были обусловлены ростом закупочных цен, колебаниями на рынке энергоресурсов, ситуацией в Ормузском проливе, ограничениями на поставки нефти, ростом транспортных и логистических расходов, а также колебаниями курсов евро и доллара США.
Что касается налоговой политики, СК констатировал, что фискальная нагрузка на розничные цены автогаза в Латвии выше, чем в Эстонии и Литве. Самая низкая ставка акцизного налога на автогаз установлена в Эстонии - 193 евро за тонну, в то время как самая высокая ставка применяется в Литве - 370,9 евро за тонну, а в Латвии ставка акцизного налога составляет 343 евро за тонну, что примерно на 77,7% выше, чем в Эстонии, но примерно на 8,1% ниже, чем в Литве.
Помимо налога на добавленную стоимость и акцизного налога, в Латвии в цену автогаза включается плата за услугу по содержанию государственных резервов нефтепродуктов в размере 81,26 евро за 1000 килограммов.
Таким образом, СК не обнаружил признаков, которые бы свидетельствовали о том, что рост цен был обусловлен существенным увеличением наценки розничных торговцев.
СК продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком СК планирует опубликовать в феврале 2027 года.