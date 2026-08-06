Ввод в эксплуатацию новых велодорожек и велопробег (2026)
В Риге завершилось строительство трех региональных веломаршрутов. За это лето в городе и его окрестностях появилось 17,4 км новой велосипедной ...
Рижанам обещают продолжить расширение велоинфраструктуры столицы
В Риге открыли три новые региональные велодорожки — в направлении Бабите-Пиньки, Улброки и Кекавы, объединив столицу и окрестности в сеть протяженностью 52 км. И это только начало.
Столичное самоуправление обещает продолжать расширение велоинфраструктуры, проложив в этом году в столице не менее 27 км новых велодорожек, заявила в четверг на мероприятии по открытию велодорожек председатель комитета по вопросам внешнего пространства и мобильности Рижской думы Марта Котелло.
В строительство трех велодорожек самоуправление за год вложило 21,18 млн евро. Как подчеркнула Котелло, в ходе реализации проекта была построена не только велоинфраструктура, но и благоустроены обширные территории в микрорайонах. Например, у Ботанического сада проложены новые тротуары, обновлены скамейки, мусорные урны и велосипедные стойки, а также посажены деревья и внедрены решения для безопасности дорожного движения. Такие же работы по благоустройству были проведены в рамках всех трех проектов, особенно в направлении Иманты и Улброки.
Котелло выразила удовлетворение тем, что новая инфраструктура для пешеходов и велосипедистов создана также в микрорайонах столицы и крупных жилых районах. Она подчеркнула, что в ходе проектов была изменена организация движения на ряде перекрестков, что улучшило условия передвижения не только для пешеходов и велосипедистов, но и для водителей.
Председатель комитета сообщила, что в этом году начнется обновление велодорожки и пешеходных тротуаров и на набережной 11 Ноября.
В августе или, самое позднее, в сентябре планируется начать строительные работы в Вецаки, чтобы соединить рижскую велоинфраструктуру с велодорожкой, построенной самоуправлением Адажского края в направлении Царникавы. В настоящее время эта велодорожка заканчивается у границы Риги, и велосипедистам приходится продолжать путь по песчаному участку.
Новые велополосы создаются и в центре Риги. В ближайшее время планируется завершить обновление покрытия на улице Дзирнаву, где по обеим сторонам предусмотрена велоинфраструктура.
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что новые велодорожки - это не просто маршруты для велосипедистов, а современная городская инфраструктура, поэтому Риге необходимо продолжать развитие в этой области.
Мэр выразил уверенность, что создание качественного общественного пространства и велоинфраструктуры побудит людей больше времени проводить в Риге и передвигаться по городу на велосипеде, а не искать такие возможности в других городах.
Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Элина Шиминя-Неверовска подчеркнула, что построенные в Риге и окрестностях столицы 52 км велоинфраструктуры являются важной предпосылкой для дальнейшего развития сети велодорожек, что позволит жителям пригородов безопасно добираться до столицы на велосипеде.
Как сообщалось, с вводом в эксплуатацию трех новых велодорожек в Риге и окрестностях столицы создана взаимосвязанная сеть велоинфраструктуры общей протяженностью 52 км. Проект реализован на софинансирование из Фонда восстановления ЕС в размере 34,5 млн евро. Проект по строительству, перестройке, обновлению и усовершенствованию велодорожек реализовали пять самоуправлений - Рига, Ропажский край, Кекавский край, Марупский край и Адажский край.
Из финансирования ЕС Рижскому самоуправлению для реализации проекта было доступно 21,2 млн евро, Ропажскому краю - 3,3 млн евро, Кекавскому краю - 3,25 млн евро, Марупскому краю - 2,9 млн евро, Адажскому краю - 3,9 млн евро.