Рижанам обещают продолжить расширение велоинфраструктуры столицы

В строительство трех велодорожек самоуправление за год вложило 21,18 млн евро. Как подчеркнула Котелло, в ходе реализации проекта была построена не только велоинфраструктура, но и благоустроены обширные территории в микрорайонах. Например, у Ботанического сада проложены новые тротуары, обновлены скамейки, мусорные урны и велосипедные стойки, а также посажены деревья и внедрены решения для безопасности дорожного движения. Такие же работы по благоустройству были проведены в рамках всех трех проектов, особенно в направлении Иманты и Улброки.