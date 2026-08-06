Латвийским фермерам рассказали, какие компенсации им положены в случае военных инцидентов
Фото: LETA
Военные инциденты в последнее время в Латвии не происходили.
В Латвии

Латвийским фермерам рассказали, какие компенсации им положены в случае военных инцидентов

Отдел новостей

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Как сообщает Служба поддержки села, в Латвии вступил в силу новый порядок, предусматривающий выплату компенсаций за прямой ущерб, причиненный в результате военного инцидента, включая атаки беспилотников и другие гибридные угрозы.

Если имущество застраховано от военных рисков либо такая страховка недоступна на рынке, государство компенсирует до 90% прямого ущерба.

Если же страхование от военных рисков доступно, но имущество не было застраховано, государство возместит до 75% прямого ущерба.

Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом:

  • посевам;
  • насаждениям;
  • лесным насаждениям;
  • сельскохозяйственным животным;
  • сельскохозяйственной технике.

Информацию о причиненном ущербе Служба поддержки села принимает в течение трех рабочих дней после военного инцидента. Заявления принимаются на электронную почту pasts@lad.gov.lv.

Факт военного инцидента подтверждают Национальные вооруженные силы. После этого Служба поддержки села оценит размер ущерба и в течение одного месяца примет решение о предоставлении компенсации и ее размере.

Согласно правилам Кабинета министров №421, компенсации за ущерб, причиненный военными инцидентами, а также за ликвидацию их последствий финансируются из государственной бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи».

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в Центр обслуживания клиентов Службы поддержки села по телефону +371 67095000 в рабочие дни с 8:00 до 20:00.

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Национальные вооруженные силы

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