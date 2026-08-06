Латвийским фермерам рассказали, какие компенсации им положены в случае военных инцидентов
Как сообщает Служба поддержки села, в Латвии вступил в силу новый порядок, предусматривающий выплату компенсаций за прямой ущерб, причиненный в результате военного инцидента, включая атаки беспилотников и другие гибридные угрозы.
Если имущество застраховано от военных рисков либо такая страховка недоступна на рынке, государство компенсирует до 90% прямого ущерба.
Если же страхование от военных рисков доступно, но имущество не было застраховано, государство возместит до 75% прямого ущерба.
Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом:
- посевам;
- насаждениям;
- лесным насаждениям;
- сельскохозяйственным животным;
- сельскохозяйственной технике.
Информацию о причиненном ущербе Служба поддержки села принимает в течение трех рабочих дней после военного инцидента. Заявления принимаются на электронную почту pasts@lad.gov.lv.
Факт военного инцидента подтверждают Национальные вооруженные силы. После этого Служба поддержки села оценит размер ущерба и в течение одного месяца примет решение о предоставлении компенсации и ее размере.
Согласно правилам Кабинета министров №421, компенсации за ущерб, причиненный военными инцидентами, а также за ликвидацию их последствий финансируются из государственной бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи».
Дополнительную информацию можно получить, позвонив в Центр обслуживания клиентов Службы поддержки села по телефону +371 67095000 в рабочие дни с 8:00 до 20:00.