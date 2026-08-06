Украина сообщила, сколько иностранных добровольцев участвуют в войне на ее стороне

Военный омбудсмен сообщила, что в ее офисе создана специальная рабочая группа, которая занимается решением проблем иностранных военнослужащих и лиц без гражданства на всех этапах службы - от поступления в армию до увольнения, возвращения на родину или адаптации к гражданской жизни в Украине.