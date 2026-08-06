Украина сообщила, сколько иностранных добровольцев участвуют в войне на ее стороне
Около 16 000 иностранных добровольцев из 72 стран мира продолжают участвовать в обороне Украины. При этом почти 40% из них являются гражданами стран Латинской Америки, сообщила военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова
Решетилова рассказала, что с начала работы офиса военного омбудсмена 27 января 2026 года от иностранных добровольцев, членов их семей и уполномоченных представителей поступило уже более 300 обращений. Большинство из них касалось финансового и материального обеспечения, включая вопросы выплаты дополнительного денежного вознаграждения и единовременной материальной помощи.
Военный омбудсмен сообщила, что в ее офисе создана специальная рабочая группа, которая занимается решением проблем иностранных военнослужащих и лиц без гражданства на всех этапах службы - от поступления в армию до увольнения, возвращения на родину или адаптации к гражданской жизни в Украине.
Институт военного омбудсмена был создан в Украине в конце 2024 года для защиты прав военнослужащих и членов их семей. Первым военным омбудсменом президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку и правозащитницу Ольгу Решетилову, которая с 2015 года занималась расследованием военных преступлений, совершенных российскими войсками.
Офис военного омбудсмена начал работу в январе 2026 года. По словам Решетиловой, только за первые три месяца деятельности было получено около 5500 жалоб. Еще до официального запуска офиса она, будучи уполномоченной президента, получила около 12 тысяч обращений.
Наиболее часто военнослужащие жалуются на проблемы с ротацией, конфликты с командирами, нарушения во время службы, вопросы перевода, лечения и предоставления отпусков.