Власти крупного латвийского города обратились к жителям в связи изменениями по налогу на недвижимость

По сравнению с действующими обязательными правилами Лиепайской городской думы от 19 января 2017 года новые правила расширяют круг получателей льгот. В дальнейшем скидку в размере 90% смогут получать также владельцы портовых причалов (или их частей), где хозяйственную деятельность ведут морские рыбаки или рыболовецкие объединения. Такая мера поддержки необходима в связи с тем, что после проведенного Государственной земельной службой перерасчета износа инженерных сооружений значительно выросла кадастровая стоимость причалов, что привело к непредвиденному увеличению налоговой и арендной нагрузки на рыбопромысловую отрасль Лиепайского порта.