Власти крупного латвийского города обратились к жителям в связи изменениями по налогу на недвижимость
Как сообщает Лиепайское самоуправление, для уточнения порядка предоставления льгот по налогу на недвижимость и расширения круга их получателей подготовлен проект новых обязательных правил. Жителей и предпринимателей приглашают ознакомиться с предлагаемыми изменениями и высказать свое мнение до 21 августа.
Проект обязательных правил «О предоставлении льгот по налогу на недвижимость в Лиепае» предусматривает принятие документа в новой редакции. В него включены требования Министерства финансов, касающиеся государственной поддержки de minimis, а также уточнен порядок предоставления льгот по налогу на недвижимость.
По сравнению с действующими обязательными правилами Лиепайской городской думы от 19 января 2017 года новые правила расширяют круг получателей льгот. В дальнейшем скидку в размере 90% смогут получать также владельцы портовых причалов (или их частей), где хозяйственную деятельность ведут морские рыбаки или рыболовецкие объединения. Такая мера поддержки необходима в связи с тем, что после проведенного Государственной земельной службой перерасчета износа инженерных сооружений значительно выросла кадастровая стоимость причалов, что привело к непредвиденному увеличению налоговой и арендной нагрузки на рыбопромысловую отрасль Лиепайского порта.
Если у жителей нет доступа к интернет-банку, предложения и замечания можно подать в письменной форме лично в центрах обслуживания клиентов Центральной администрации Лиепаи на улице Рожу, 6, или улице Пелду, 5. Их также можно отправить по почте по адресу: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, либо в электронном виде, подписав надежной электронной подписью и направив на адрес электронной почты pasts@liepaja.lv.
Все поступившие предложения будут обобщены и отражены в пояснительной записке к проекту правил перед его рассмотрением в комитетах и на заседании думы.