Жара отступает: в пятницу в Латвии похолодает и усилится ветер

Ночью местами в восточных краях пройдут кратковременные дожди, в Латгале и Селии возможны грозовые ливни. Днем кратковременный дождь ожидается местами в Курземе и Видземе. Ночью на побережье, а днем уже по всей стране скорость западного, юго-западного ветра в порывах усилится до 11-16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ранним утром составит +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.