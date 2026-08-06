Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 18:04
Жара отступает: в пятницу в Латвии похолодает и усилится ветер
После жарких дней в пятницу в Латвии заметно похолодает, зато усилится ветер, прогнозируют синоптики.
Ночью местами в восточных краях пройдут кратковременные дожди, в Латгале и Селии возможны грозовые ливни. Днем кратковременный дождь ожидается местами в Курземе и Видземе. Ночью на побережье, а днем уже по всей стране скорость западного, юго-западного ветра в порывах усилится до 11-16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ранним утром составит +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.
В Риге солнце временами будет скрываться за облаками, существенных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится в столице до +16 градусов, а днем составит +23 градуса.