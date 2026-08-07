Больница Страдиня находится в процессе перестройки.
В Латвии
Сегодня 10:19
Больница Страдиня обещает пациентам улучшенные условия лечения. Что именно будет сделано?
В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня завершена реализация ряда проектов по развитию инфраструктуры, осуществленных на европейские деньги. Выполненные работы улучшат как условия пребывания пациентов, так и организацию лечебного процесса и рабочую среду для персонала.
В рамках проекта больница имени Паула Страдиня завершила или довела до финальной стадии следующие объекты:
- Реконструкция исторического 7-го корпуса — здание полностью обновлено и переоборудовано. Здесь созданы современные административные помещения и симуляционный центр для подготовки молодых врачей и других медицинских специалистов.
- Ремонт подвальных помещений 15-го корпуса — выполнен косметический ремонт, обновлены напольные покрытия и инженерные сети, что позволит обеспечить безопасную и функциональную рабочую среду.
- Переоборудование помещений 15-го корпуса для установки системы Stereotax — помещения адаптированы для размещения навигационной системы магнитно-резонансной томографии Stereotax. Также оборудованы операторская, технические и вспомогательные помещения, а для персонала создана новая раздевалка.
- Реконструкция аптечных помещений на втором этаже здания №108 — созданы современные помещения для приготовления цитостатических препаратов и других лекарств, а также административные и вспомогательные помещения, что позволит повысить качество подготовки медикаментов и улучшить организацию работы.
- Обустройство помещений Института диагностической радиологии в корпусе A1 — построены новые помещения, где размещены аппарат магнитно-резонансной томографии и компьютерный томограф, а также оборудованы кабинеты врачей, диагностические и вспомогательные помещения.
- Реконструкция помещений для маммографии в корпусе A1 — помещения модернизированы и приспособлены для безопасного проведения современных диагностических исследований.
- Строительство соединительного тоннеля между 21-м и A1 корпусами — создан переход, который обеспечит более безопасное и удобное перемещение пациентов и персонала между корпусами больницы.
В настоящее время в обновленных помещениях продолжаются последние подготовительные работы — установка оборудования, обустройство помещений, обучение персонала и другие организационные мероприятия. Планируется, что прием пациентов в новых помещениях начнется уже в конце августа.
Ранее Otkrito.lv писал об эксперименте: в больнице Страдиня пациентам на прощание будут дарить лекарства.