За два месяца работы Домбрава внес в "черный список" уже около 90 иностранцев

Практически сразу после назначения Домбрава сделал борьбу с угрозами национальной безопасности одним из приоритетов своей работы. Уже в июле МВД сообщало, что новый министр начал активно использовать предусмотренное законом право запрещать въезд в Латвию иностранцам, если соответствующее заключение представляют компетентные государственные органы, в том числе службы безопасности. Министерство не раскрывает имена всех включенных в список лиц, подчеркивая, что каждое решение принимается индивидуально на основании оценки рисков и в соответствии с Законом об иммиграции. При этом иностранец, в отношении которого было принято решение министра внутренних дел, имеет право обжаловать его в Административно-региональном суде в течение одного месяца.