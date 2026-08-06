За два месяца работы Домбрава внес в "черный список" уже около 90 иностранцев
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил, что менее чем за три месяца работы внес в список лиц, которым запрещен въезд в страну, около 90 иностранцев.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил в социальных сетях, что с момента вступления в должность внес в так называемый "черный список" около 90 иностранных граждан.
"С момента вступления в должность я включил в "черный список" около 90 иностранцев. Безопасность Латвии начинается с того, что мы не допускаем въезда в нашу страну лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Каждое такое решение основано на оценке компетентных органов безопасности, и мы продолжим последовательно использовать все предусмотренные законом инструменты для защиты безопасности Латвии", - написал министр.
Янис Домбрава занял пост министра внутренних дел 28 мая 2026 года, когда Сейм утвердил правительство под руководством премьер-министра Андриса Кулбергса.
Практически сразу после назначения Домбрава сделал борьбу с угрозами национальной безопасности одним из приоритетов своей работы. Уже в июле МВД сообщало, что новый министр начал активно использовать предусмотренное законом право запрещать въезд в Латвию иностранцам, если соответствующее заключение представляют компетентные государственные органы, в том числе службы безопасности. Министерство не раскрывает имена всех включенных в список лиц, подчеркивая, что каждое решение принимается индивидуально на основании оценки рисков и в соответствии с Законом об иммиграции. При этом иностранец, в отношении которого было принято решение министра внутренних дел, имеет право обжаловать его в Административно-региональном суде в течение одного месяца.
В середине июля стало известно, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже запретила въезд в страну юмористам Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу. Решение принято из-за их поддержки страны-агрессора и отменяет запланированные гастроли.