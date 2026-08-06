Задержаны несколько педофилов и мужчина, пытавшийся затащить женщину в лес в Вецаки

21 мая около 21:30 полиция получила вызов в Вецаки, где некий мужчина схватил женщину сзади и пытался затащить ее в лес. Женщина сопротивлялась и кричала, поэтому мужчина ее отпустил и скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве.