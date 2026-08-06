Задержаны несколько педофилов и мужчина, пытавшийся затащить женщину в лес в Вецаки
За последние месяцы в Рижском регионе полиция задержала нескольких педофилов, а также мужчину, который пытался затащить женщину в лес в Вецаки.
21 мая около 21:30 полиция получила вызов в Вецаки, где некий мужчина схватил женщину сзади и пытался затащить ее в лес. Женщина сопротивлялась и кричала, поэтому мужчина ее отпустил и скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве.
После длительных розыскных мероприятий и анализа информации стражи порядка установили личность нападавшего и место его жительства. 1 июля за нападение был задержан мужчина 1980 года рождения, который уже имеет судимость за подобные преступления. 2 июля Рижский городской суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Сотрудники рижского Пардаугавского управления полиции 14 мая задержали мужчину 1977 года рождения, который подозревается в действиях сексуального характера в общественном месте в Иманте, недалеко от учебного заведения. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
28 июня стражи порядка задержали мужчину 1966 года рождения, который с целью удовлетворения полового влечения обнажил половые органы в присутствии малолетних детей. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
6 июля был начат уголовный процесс о развращении малолетнего лица. 7 июля в рамках процесса был задержан мужчина 1985 года рождения, к которому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В свою очередь в Зиемельском участке 18 июня был начат уголовный процесс в связи с тем, что в Малпилсе Сигулдского края на детской игровой площадке мужчина 1954 года рождения обнажил половые органы перед двумя малолетними девочками. Мужчина был задержан и 19 июня заключен под стражу.