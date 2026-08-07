Курящие жители Латвии бросать эту привычку не хотят. А как много дымят в других странах Европы?

В период с 2022 по 2025 год в 17 странах ЕС доля людей, ежедневно употребляющих табачные и никотиновые изделия, сократилась. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Испании и Люксембурге — на 2,1 процентного пункта в каждой стране. В то же время наиболее значительный рост отмечен в Хорватии и Литве — на 2,7 процентного пункта.