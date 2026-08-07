Курящие жители Латвии бросать эту привычку не хотят. А как много дымят в других странах Европы?
В 2025 году 16,5% жителей Европейского союза в возрасте 16 лет и старше ежедневно употребляли табачные изделия и связанные с ними никотиновые продукты. В Латвии доля курильщиков больше, чем в среднем по ЕС, к тому же число дымящих в последние годы почти не уменьшается.
По сравнению с 2022 годом этот показатель доли курящих немного снизился — тогда он составлял 17,5%. В то же время 77,5% жителей ЕС не пользовались такими изделиями или не употребляли их в течение 12 месяцев, предшествовавших опросу.
Данные Eurostat показывают, что ежедневно курили 20,8% мужчин и 12,6% женщин. По сравнению с 2022 годом эти показатели также немного снизились — тогда ежедневно курили 22,2% мужчин и 13,1% женщин.
Наиболее высокая доля ежедневных потребителей табачных и никотиновых изделий зафиксирована среди людей в возрасте 35–49 лет — 21,3%. Далее следуют возрастные группы 25–34 года (19,9%) и 50–64 года (19,8%). Самые низкие показатели отмечены среди самых молодых и самых пожилых жителей — 12,1% и 9,1% соответственно.
Среди стран ЕС самая высокая доля ежедневных потребителей табачных и никотиновых изделий зарегистрирована в Болгарии (26,3%), Швеции (23,9%) и Хорватии (23,6%).
Самые низкие показатели отмечены в Нидерландах (9,9%), Ирландии (11,7%), Бельгии (13,6%) и Люксембурге (13,8%).
В Латвии курят 19%, что ставит страну на 9-е место в Европе вместе с Францией. В Эстонии курильщиков 19,1%, в Литве - 18,6%.
В период с 2022 по 2025 год в 17 странах ЕС доля людей, ежедневно употребляющих табачные и никотиновые изделия, сократилась. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Испании и Люксембурге — на 2,1 процентного пункта в каждой стране. В то же время наиболее значительный рост отмечен в Хорватии и Литве — на 2,7 процентного пункта.
В Латвии за эти годы курильщиков стало меньше лишь на 0,1 процентного пункта.