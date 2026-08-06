Чиновники встревожены: на тарелки латвийских школьников могут попасть не самые лучшие продукты питания

В связи с поправками к Закону о публичных закупках с 9 июня 2026 года применение критериев «зеленых» публичных закупок при закупке продуктов питания и услуг общественного питания больше не является обязательным. Эти изменения могут повлиять на сложившуюся практику закупок, создавая риск того, что в отдельных случаях приоритет будет отдаваться не качеству продукции, устойчивости и участию местных производителей, а исключительно самой низкой цене.