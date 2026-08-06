Чиновники встревожены: на тарелки латвийских школьников могут попасть не самые лучшие продукты питания
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Чиновники встревожены: на тарелки латвийских школьников могут попасть не самые лучшие продукты питания

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

После отмены обязательных критериев «зеленых» закупок Министерство земледелия призывает самоуправления не отказываться от устойчивого подхода при закупке продуктов питания.

Министр земледелия Улдис Аугулис направил письмо министру умного управления и регионального развития Эдгару Тавару с призывом проинформировать самоуправления и их учреждения о необходимости и в дальнейшем придерживаться принципов устойчивого развития при закупках продуктов питания и услуг общественного питания. Министр призывает уделять особое внимание произведенным в Латвии, сезонным и качественным продуктам.

В связи с поправками к Закону о публичных закупках с 9 июня 2026 года применение критериев «зеленых» публичных закупок при закупке продуктов питания и услуг общественного питания больше не является обязательным. Эти изменения могут повлиять на сложившуюся практику закупок, создавая риск того, что в отдельных случаях приоритет будет отдаваться не качеству продукции, устойчивости и участию местных производителей, а исключительно самой низкой цене.

"Использование местных и сезонных продуктов в общественном питании способствует доступности качественных и свежих продуктов, укрепляет позиции латвийских фермеров и производителей продуктов питания в государственном секторе, а также помогает снизить негативное воздействие цепочек поставок на окружающую среду", - сообщает министерство.

В то же время Министерство земледелия продолжает работу над подготовкой правил Кабинета министров, которые установят обязательные для заказчиков критерии устойчивого развития при закупках продуктов питания и услуг общественного питания. Одновременно разрабатываются методические рекомендации с практическими разъяснениями по применению этих критериев. 

Ранее Otkrito.lv писал о том, что жители Латвии скоро узнают, где лучше всего готовят выловленную местными рыбаками рыбу.

Темы

Министерство земледелияOtkrito.lvУлдис Аугулис

Другие сейчас читают