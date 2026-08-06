Чиновники встревожены: на тарелки латвийских школьников могут попасть не самые лучшие продукты питания
После отмены обязательных критериев «зеленых» закупок Министерство земледелия призывает самоуправления не отказываться от устойчивого подхода при закупке продуктов питания.
Министр земледелия Улдис Аугулис направил письмо министру умного управления и регионального развития Эдгару Тавару с призывом проинформировать самоуправления и их учреждения о необходимости и в дальнейшем придерживаться принципов устойчивого развития при закупках продуктов питания и услуг общественного питания. Министр призывает уделять особое внимание произведенным в Латвии, сезонным и качественным продуктам.
В связи с поправками к Закону о публичных закупках с 9 июня 2026 года применение критериев «зеленых» публичных закупок при закупке продуктов питания и услуг общественного питания больше не является обязательным. Эти изменения могут повлиять на сложившуюся практику закупок, создавая риск того, что в отдельных случаях приоритет будет отдаваться не качеству продукции, устойчивости и участию местных производителей, а исключительно самой низкой цене.
"Использование местных и сезонных продуктов в общественном питании способствует доступности качественных и свежих продуктов, укрепляет позиции латвийских фермеров и производителей продуктов питания в государственном секторе, а также помогает снизить негативное воздействие цепочек поставок на окружающую среду", - сообщает министерство.
В то же время Министерство земледелия продолжает работу над подготовкой правил Кабинета министров, которые установят обязательные для заказчиков критерии устойчивого развития при закупках продуктов питания и услуг общественного питания. Одновременно разрабатываются методические рекомендации с практическими разъяснениями по применению этих критериев.
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