В Рижском роддоме закрывается целый этаж с семейными палатами
Закрытие целого этажа семейных палат в Рижском роддоме из-за нехватки финансирования вызвало резкую реакцию одного из министров.
Министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс заявил, что намерен вновь поднять в правительстве вопрос о восстановлении финансирования Рижского роддома после того, как из-за нехватки средств учреждение было вынуждено на лето закрыть целый этаж с семейными палатами.
Jau 7. jūlijā valdības sēdē es iebildu pret finansējuma atņemšanu Rīgas Dzemdību namam. Brīdināju, ka sekas būs reālas. Tagad tās redzam - finansējuma trūkuma dēļ tiek slēgts vesels stāvs ar ģimenes palātām.— Reinis Uzulnieks (@reinisuzulnieks) August 6, 2026
Ģimenes palāta nav greznība. Tā nav viesnīcas ērtība. Zinu to no savas…
Об этом политик сообщил в социальных сетях, напомнив, что еще 7 июля во время заседания правительства выступал против сокращения финансирования медицинского учреждения. "Еще 7 июля на заседании правительства я возражал против сокращения финансирования Рижского роддома. Я предупреждал, что последствия будут реальными. Теперь мы их видим - из-за нехватки финансирования закрывается целый этаж с семейными палатами", - написал Узулниекс.
По словам министра, семейные палаты нельзя считать элементом повышенного комфорта.
"Семейная палата - это не роскошь. Это не гостиничное удобство. Я знаю это по собственному опыту. Это возможность для отца быть рядом, помогать матери после родов и установить связь с ребенком в первые часы его жизни", - подчеркнул он.
Узулниекс также заявил, что государственная политика в сфере демографии должна подтверждаться конкретными действиями, а не только заявлениями. "О демографии нельзя только говорить. Если мы утверждаем, что рождаемость является государственным приоритетом, это нужно доказывать делами. Отнимать деньги у Рижского роддома, а потом говорить о спасении демографии - лицемерно", - отметил министр.
Он сообщил, что намерен вновь вынести этот вопрос на рассмотрение правительства и добиваться восстановления финансирования медицинского учреждения. "Я вновь подниму этот вопрос в правительстве и предложу восстановить необходимое финансирование Рижского роддома. Деньги Рижскому роддому должны быть возвращены", - заявил Узулниекс.