В Рижском роддоме закрывается целый этаж с семейными палатами

Об этом политик сообщил в социальных сетях, напомнив, что еще 7 июля во время заседания правительства выступал против сокращения финансирования медицинского учреждения. "Еще 7 июля на заседании правительства я возражал против сокращения финансирования Рижского роддома. Я предупреждал, что последствия будут реальными. Теперь мы их видим - из-за нехватки финансирования закрывается целый этаж с семейными палатами", - написал Узулниекс.