Неужели зарплаты не хватает? Депутатские компенсации на жилье и транспорт раздражают латвийцев
За два месяца до выборов в Сейм в Латвии вспыхнула дискуссия о депутатских компенсациях. За время работы нынешнего созыва парламентариям уже выплатили более миллиона евро на жилье и транспорт, а жители начали сбор подписей за полную отмену этих выплат.
За два месяца до выборов в Сейм одной из самых обсуждаемых тем в Латвии стали компенсации, которые депутаты, не зарегистрированные в Риге, получают на транспортные расходы и проживание. На портале Manabalss.lv уже начался сбор подписей за отмену этой системы, а среди предложений также появилась идея создания служебной гостиницы для парламентариев.
Согласно действующим правилам, депутаты Сейма имеют право на компенсацию расходов, связанных с выполнением своих служебных обязанностей. Размер выплат зависит от расстояния между задекларированным местом жительства депутата и Ригой: чем дальше живет парламентарий, тем больше компенсация.
С начала работы 14-го созыва Сейма на эти цели из средств налогоплательщиков было выплачено более одного миллиона евро.
Мнения политиков по поводу будущего такой системы разделились.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что решение о судьбе компенсаций предстоит принимать уже следующему созыву парламента. Премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список") считает, что депутаты, избранные от регионов, должны иметь возможность работать не только в Риге, но и регулярно находиться в своих избирательных округах. "Нужно понимать, что есть депутаты, избранные от регионов. Их выбирают не для того, чтобы они четыре года жили в Риге. Люди хотят, чтобы они представляли их интересы как в Сейме, так и на местах", - отметил глава правительства.
В свою очередь депутат Сейма Эдмунд Юревиц ("Новое Единство") считает нынешнюю систему устаревшей. По его мнению, следующему составу парламента следует сделать ее более справедливой и одновременно сократить расходы на компенсации. Похожей позиции придерживается и депутат Андрис Шуваев ("Прогрессивные"). Он признает, что компенсации помогают обеспечить равные возможности для депутатов из разных регионов страны, однако считает, что их размер можно уменьшить.
Депутат от Союза зеленых и крестьян Аугуст Бригманис полагает, что нынешняя зарплата парламентариев достаточно высока, чтобы они могли самостоятельно оплачивать транспортные расходы.
"В целом депутат получает достаточно большую зарплату. Поэтому расходы на транспорт вполне можно покрывать из собственного дохода", - заявил он.
Во время обсуждений также прозвучала идея строительства служебной гостиницы для депутатов Сейма. Однако политики считают, что сначала необходимо тщательно оценить стоимость такого проекта и понять, окажется ли он экономически более выгодным по сравнению с действующей системой компенсаций.
Для полной отмены компенсаций потребуется внести изменения в Закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, а также в Регламент Сейма, исключив нормы, предоставляющие депутатам право на эти выплаты. Инициировать соответствующие поправки могут не менее пяти депутатов Сейма, Президиум парламента, парламентская комиссия, президент Латвии, Кабинет министров или не менее одной десятой части избирателей.
Ранее сообщалось, что KNAB начал служебную проверку в отношении депутата Сейма Лейлы Расимы, которая ежемесячно получает 610 евро в качестве компенсации за аренду квартиры, хотя в ее декларации должностного лица указано, что ей принадлежит квартира в столице.