Неужели зарплаты не хватает? Депутатские компенсации на жилье и транспорт раздражают латвийцев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что решение о судьбе компенсаций предстоит принимать уже следующему созыву парламента. Премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список") считает, что депутаты, избранные от регионов, должны иметь возможность работать не только в Риге, но и регулярно находиться в своих избирательных округах. "Нужно понимать, что есть депутаты, избранные от регионов. Их выбирают не для того, чтобы они четыре года жили в Риге. Люди хотят, чтобы они представляли их интересы как в Сейме, так и на местах", - отметил глава правительства.