Минблаг предлагает реформу родительского пособия: лучше для людей, но дороже для государства

В настоящее время пособие состоит из основной части, которую может получать один из родителей, и непередаваемой части, право на которую имеет каждый из родителей ребенка. Непередаваемая часть для каждого из родителей выплачивается в течение двух календарных месяцев и может быть использована до достижения ребенком восьмилетнего возраста. Она назначается тому родителю, который находится в отпуске по уходу за ребенком или не получает доход как самозанятое лицо из-за ухода за ребенком.