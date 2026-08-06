Минблаг предлагает реформу родительского пособия: лучше для людей, но дороже для государства
Минблаг предлагает с 2028 года заменить две системы родительского пособия одной: вместо выбора между 13 и 19 месяцами — единый период в 548 дней с замещением дохода 70% вместо нынешних 60% или 43,75%.
Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, или примерно 18 месяцев, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Зариньш.
Цель реформы - сделать систему государственной поддержки более простой, понятной и финансово более выгодной, одновременно предоставив родителям больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни, поясняют в Минблаге.
Сейчас родителям приходится разбираться в двух разных пособиях, при рождении ребенка выбирать период выплаты родительского пособия, а также учитывать особенности взаимодействия этих двух выплат, отмечает министр благосостояния Рейнис Узулниекс.
Новый подход предусматривает отказ от такой системы и создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения.
Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней, или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас двух вариантов - 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%.
Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия.
Для реализации реформы потребуется дополнительное финансирование примерно в размере 9 млн евро в год. Предложение было представлено Совету по демографическим вопросам, который поддержал дальнейшую разработку решения. Совет поручил министерству до 1 ноября этого года подготовить необходимые поправки к нормативным актам.
Сейчас родительское пособие назначается одному из родителей ребенка, который является наемным работником или самозанятым. Мать и отец сами договариваются, кто будет его получателем. Размер выплаты зависит от доходов, с которых были уплачены взносы социального страхования, а также от выбранной общей продолжительности получения пособия - 13 или 19 месяцев.
В настоящее время пособие состоит из основной части, которую может получать один из родителей, и непередаваемой части, право на которую имеет каждый из родителей ребенка. Непередаваемая часть для каждого из родителей выплачивается в течение двух календарных месяцев и может быть использована до достижения ребенком восьмилетнего возраста. Она назначается тому родителю, который находится в отпуске по уходу за ребенком или не получает доход как самозанятое лицо из-за ухода за ребенком.