На улицах латвийских городов станет светлее: в стране запускают особый проект
Министерство климата и энергетики (KEM) решило провести второй этап отбора проектовдля самоуправлений на сумму более 6 млн евро. Эти деньги предназначены для реализации проектов по модернизации энергоэффективного общественного освещения.
На втором этапе конкурса финансирование можно будет использовать как для модернизации освещения общественных пространств, так и для обновления систем освещения в общественных зданиях, включая замену неэффективных источников света. В частности, средства можно направить на демонтаж и замену существующих светильников или их элементов, приобретение и установку новых энергоэффективных светильников, устройств регулирования уровня освещенности, защитной автоматики (с характеристикой B или C) и другого оборудования.
Подать заявку на получение поддержки смогут как самоуправления, так и принадлежащие им предприятия, выполняющие делегированные муниципалитетами функции, например обеспечивающие освещение и обслуживание общественных территорий.
На втором этапе конкурса будет сокращен перечень необходимых документов — например, больше не потребуется готовить техническое описание проекта. Расчет планируемого сокращения выбросов CO₂ возьмет на себя компания Vides investīciju fonds. Кроме того, будут упрощены требования к мониторингу, основное внимание будет уделяться достигнутой экономии электроэнергии.
На реализацию проектов по модернизации общественного освещения самоуправлениям и их предприятиям будет доступно более 6 млн евро. Максимальный объем финансирования одного проекта составит до 500 тыс. евро. Максимальная интенсивность поддержки планируется на уровне 70% от общих допустимых расходов проекта, а для самоуправлений восточного приграничья она будет увеличена до 80%.
Первый этап конкурса по модернизации инфраструктуры общественного освещения был проведен в 2022 году. Общий объем финансирования тогда составил 10 млн евро, а в рамках программы завершены 25 проектов.