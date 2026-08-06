На улицах латвийских городов станет светлее: в стране запускают особый проект

На втором этапе конкурса финансирование можно будет использовать как для модернизации освещения общественных пространств, так и для обновления систем освещения в общественных зданиях, включая замену неэффективных источников света. В частности, средства можно направить на демонтаж и замену существующих светильников или их элементов, приобретение и установку новых энергоэффективных светильников, устройств регулирования уровня освещенности, защитной автоматики (с характеристикой B или C) и другого оборудования.