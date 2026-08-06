Посол Украины оценил вероятность погромов против беженцев в Польше

При этом дипломат не исключил, что в преддверии выборов отдельные политические силы могут попытаться использовать антимигрантские или антиукраинские настроения в своих интересах. По мнению Боднара, различные группы, включая футбольных хулиганов или общественные движения, могут быть вовлечены в провокации. В качестве примера он упомянул движение по охране границы, которое занимается патрулированием немецко-польской границы, но, по его словам, теоретически может быть использовано и для других акций.