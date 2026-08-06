Посол Украины оценил вероятность погромов против беженцев в Польше
Отношение к украинцам в Польше действительно стало менее благожелательным, однако говорить о подготовке массовых погромов преждевременно. Такое мнение высказал посол Украины в Польше Василий Боднар.
В интервью "Европейской правде" Василий Боднар отметил, что считает разговоры о возможных массовых погромах против украинцев в стране сильно преувеличенными. По его словам, в польском обществе действительно наблюдается ухудшение отношения к украинцам, и игнорировать этот факт нельзя. Однако, как подчеркнул Боднар, утверждать, что большинство поляков негативно относится к украинцам или Украине, было бы неверно.
"Я думаю, это преувеличение. Это делается специально для того, чтобы накручивать общественное мнение. Нет никаких признаков того, что будут массовые выступления против украинцев", - заявил посол.
При этом дипломат не исключил, что в преддверии выборов отдельные политические силы могут попытаться использовать антимигрантские или антиукраинские настроения в своих интересах. По мнению Боднара, различные группы, включая футбольных хулиганов или общественные движения, могут быть вовлечены в провокации. В качестве примера он упомянул движение по охране границы, которое занимается патрулированием немецко-польской границы, но, по его словам, теоретически может быть использовано и для других акций.
Посол также отметил, что объектом подобных провокаций могут стать населенные пункты, где компактно проживает большое количество украинцев и где они составляют значительную часть рабочей силы. Тем не менее Боднар подчеркнул, что говорить о том, будто Польша находится на пороге массовых погромов, нет оснований.