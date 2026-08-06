В субботу в Латвии откроют мобилизационные центры
В субботу, 8 августа, Национальные вооруженные силы Латвии развернут мобилизационные центры в Риге, Кулдиге, Валмиере и Алуксне. Цель учений - отработать и усовершенствовать порядок, по которому в случае кризисной ситуации граждан Латвии будут приглашать и призывать на военную службу.
В мобилизационные центры прибудут граждане Латвии, добровольно записавшиеся на курс подготовки резервистов. Оттуда их доставят в Пехотную школу в Алуксне, где с 8 по 29 августа пройдет курс военной подготовки. В этом году обучение пройдут 114 резервистов.
Во время курса участники освоят базовые военные навыки как индивидуально, так и в составе подразделений. Программа включает изучение законодательства, обращение с оружием, боевую стрельбу, связь, топографию, ориентирование на местности, полевые тактические навыки и расширенный курс первой помощи. Обучение будет проходить в аудиториях, на местности и в полевых условиях и завершится теоретическими и практическими зачетами.
На время обучения резервисты будут проходить действительную военную службу, получат статус военнослужащих, а период подготовки будет засчитан в выслугу лет. Их обеспечат местом в казарме или палатке, формой и необходимым снаряжением.
За каждый день обучения резервисты получат компенсацию в размере от 41,75 евро. Деньги будут перечислены на банковский счет в течение месяца после окончания курса. Кроме того, они получат суточное довольствие в размере 14 евро в день либо будут обеспечены питанием.
После успешного завершения курса участники принесут военную присягу, получат удостоверение резервиста и мобилизационное предписание, после чего будут официально зачислены в резерв Национальных вооруженных сил.
В дальнейшем резервисты будут проходить переподготовку один раз в четыре года.
Подать заявку на обучение могут граждане Латвии - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие как минимум основное образование, владеющие государственным языком на среднем уровне, не имеющие судимости и соответствующие требованиям по состоянию здоровья.
К обучению не допускаются лица с судимостью, а также граждане, уволенные с государственной службы за дисциплинарные нарушения, бывшие или действующие сотрудники, агенты и информаторы советских или иностранных спецслужб. Также участвовать в программе не могут сотрудники учреждений системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения.