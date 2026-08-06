В субботу в Латвии откроют мобилизационные центры

Во время курса участники освоят базовые военные навыки как индивидуально, так и в составе подразделений. Программа включает изучение законодательства, обращение с оружием, боевую стрельбу, связь, топографию, ориентирование на местности, полевые тактические навыки и расширенный курс первой помощи. Обучение будет проходить в аудиториях, на местности и в полевых условиях и завершится теоретическими и практическими зачетами.