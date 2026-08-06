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Аварии и происшествия
Сегодня 12:09
В реке Веюпе обнаружено тело: с начала купального сезона утонул уже 31 человек
Вчера в Адажском крае из реки Веюпе был извлечен погибший, тело которого передали Государственной полиции, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
С 15 мая, когда начался купальный сезон, в этом году в водоемах были обнаружены тела 31 погибшего. С начала года число поднятых из воды погибших составило 51.
В прошлом году из воды было извлечено в общей сложности 108 тел погибших, из них 45 - в купальный сезон.
За прошедшие сутки VUGD получила 45 вызовов: 13 - на тушение пожаров, 21 - на спасательные работы, еще 11 вызовов были ложными.