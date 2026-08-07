Рижан приглашают благоустроить дворы и пустыри за счет самоуправления

До 20 августа объединения жителей Риги могут подать заявку на получение поддержки от столичного самоуправления для благоустройства муниципальных земельных участков в своих микрорайонах. Программа позволяет получить контейнеры для сбора мусора, чернозем, компост для устройства газонов и цветников, а также семена газонной травы.