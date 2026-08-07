Рижан приглашают благоустроить дворы и пустыри за счет самоуправления
Жители Риги получили возможность бесплатно благоустроить территорию рядом со своими домами. Самоуправление готово предоставить помощь тем, кто хочет сделать свой район чище и уютнее.
До 20 августа объединения жителей Риги могут подать заявку на получение поддержки от столичного самоуправления для благоустройства муниципальных земельных участков в своих микрорайонах. Программа позволяет получить контейнеры для сбора мусора, чернозем, компост для устройства газонов и цветников, а также семена газонной травы.
Подать заявку может любое зарегистрированное в Риге объединение жителей, включая товарищества собственников квартир. Участники самостоятельно выбирают принадлежащий самоуправлению участок, который хотят привести в порядок. Это может быть уборка мусора, создание нового газона, цветочной клумбы или благоустройство уже существующей зеленой зоны. Проверить принадлежность участка можно на геоинформационной платформе GEO RĪGA.
Для участия необходимо заполнить электронную анкету в разделе "Iesaisties" на платформе GEO RĪGA и указать, какая именно поддержка требуется.
Программа действует с 2023 года. Только этой весной город поддержал 23 инициативы жителей. Для проведения работ было доставлено 204 кубометра чернозема, 35 кубометров компоста и выдано 128 килограммов семян газонной травы. Кроме того, по шести адресам были установлены контейнеры для вывоза мусора.
Благодаря этой инициативе жители разных районов Риги уже создали новые газоны и цветники, обновили зеленые насаждения и очистили общественные территории от мусора.