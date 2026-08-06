От часов Rolex до велосипедов: что продают на государственных аукционах в Латвии и как это купить
Латвийское государство активно распродает имущество, которое по различным причинам перешло в его собственность. Среди выставленных на продажу вещей встречаются не только обычные велосипеды или предметы быта, но и дорогие ювелирные украшения, оружие, автомобильные детали и даже часы Rolex стоимостью в тысячи евро.
Как сообщает государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), в первом полугодии 2026 года было реализовано 135 единиц движимого имущества, перешедшего в собственность государства. Благодаря этим продажам бюджет пополнился на 101,8 тыс. евро.
В собственность государства перешли тысячи вещей
За первые шесть месяцев этого года VNĪ приняло в свое ведение 4485 различных предметов. При этом ассортимент оказался весьма необычным: от драгоценностей и оружия до кошельков, автомобильных сидений, велосипедов и самокатов.
Самым дорогим проданным лотом стали часы Rolex, которые ушли с аукциона за 15,2 тыс. евро. Помимо них были реализованы и другие ювелирные изделия.
На продажу готовят еще десятки тысяч предметов
Работы у специалистов меньше не становится. Сейчас в процессе реализации находятся около 4,4 тыс. объектов, а еще 60,8 тыс. предметов ожидают передачи в распоряжение VNĪ.
Кроме имущества компания теперь занимается и продажей долей капитала ликвидированных предприятий. За первые шесть месяцев было объявлено 43 процедуры по их реализации, шесть из которых завершились успешной продажей.
Процесс хотят сделать быстрее
В компании отмечают, что еще до передачи новых полномочий пришлось создавать фактически новую систему работы с совершенно необычными для государственного управляющего активами.
"Еще до передачи нам новых функций мы начали изучать систему реализации имущества, с которой раньше практически не сталкивались. Сейчас можем сказать, что передача функций прошла успешно. В ближайшее время планируем внедрить улучшения, чтобы процессы приема и реализации имущества стали еще эффективнее, быстрее и удобнее для клиентов", - заявил член правления VNĪ Андрис Варна.
В ближайшее время планируется модернизировать систему проведения ценовых опросов и аукционов, а также технически интегрировать учетные системы с порталами объявлений. Это позволит сократить объем ручной работы, ускорить обработку данных и быстрее выставлять имущество на продажу.
Где можно купить имущество государства
Все желающие могут ознакомиться с выставленным на продажу движимым имуществом на сайте VNĪ www.vni.lv в разделе объявлений, а также на государственном портале электронных аукционов izsoles.ta.gov.lv. Там публикуются описания объектов, условия участия в торгах и информация о возможности предварительного осмотра лотов.
К 1 января 2027 года VNĪ должна полностью принять на себя функции по администрированию всего имущества, денежных средств и финансовых инструментов, переходящих в собственность государства. Это означает, что в будущем через государственные аукционы будет проходить еще больше самых разных вещей - от недорогих бытовых предметов до дорогостоящих активов.