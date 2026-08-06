От часов Rolex до велосипедов: что продают на государственных аукционах в Латвии и как это купить

"Еще до передачи нам новых функций мы начали изучать систему реализации имущества, с которой раньше практически не сталкивались. Сейчас можем сказать, что передача функций прошла успешно. В ближайшее время планируем внедрить улучшения, чтобы процессы приема и реализации имущества стали еще эффективнее, быстрее и удобнее для клиентов", - заявил член правления VNĪ Андрис Варна.