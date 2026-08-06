В Preses Nama Kvartāls появятся новые кафе, ресторан и студия пилатеса

"Здесь речь идет не только о современных офисах класса А площадью от 127 до 2500 квадратных метров на одном этаже, но и о четком представлении, как с помощью продуманной планировки и доступных повседневных услуг создать среду, поддерживающую баланс между работой и личной жизнью", - заявил он.