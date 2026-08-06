В Preses Nama Kvartāls появятся новые кафе, ресторан и студия пилатеса
Preses Nama Kvartāls продолжает расширять круг арендаторов. Только в июле к деловому центру присоединились четыре новых арендатора.
Среди них - компания, занимающаяся дизайном цифрового пользовательского опыта, а также студия пилатеса, кафе и ресторан, предлагающий обеды. Новые арендаторы дополнят спектр услуг, доступных в комплексе, и сделают повседневную жизнь сотрудников офисов более удобной.
"Интерес к помещениям в Preses Nama Kvartāls и активность на рынке аренды продолжают расти. Мы рады, что первые арендаторы начнут работу в деловом центре уже в январе 2027 года", - рассказала руководитель направления аренды Preses Nama Kvartāls Екатерина Зариня.
По ее словам, проект предлагает гибкие офисные решения площадью примерно от 127 до 2500 квадратных метров на одном этаже. Это позволяет подобрать помещения как для компаний, которым нужен компактный офис, так и для растущих предприятий, ищущих просторную площадку для головного офиса.
Представитель Kivi Real Estate Артур Рундзанс отметил, что Preses Nama Kvartāls выделяется среди других офисных проектов Риги гибким подходом к аренде и потребностям будущих арендаторов.
"Здесь речь идет не только о современных офисах класса А площадью от 127 до 2500 квадратных метров на одном этаже, но и о четком представлении, как с помощью продуманной планировки и доступных повседневных услуг создать среду, поддерживающую баланс между работой и личной жизнью", - заявил он.
Арендаторы выбирают помещения как напрямую, так и при посредничестве консультантов по недвижимости.
Помимо офисов, которые можно будет адаптировать под индивидуальные потребности компаний, в проекте появятся и заранее оборудованные помещения. Это позволит арендаторам быстрее переехать и сократить время, необходимое для ремонта и обустройства.
Preses Nama Kvartāls развивается как современный многофункциональный деловой комплекс. Офисы класса А будут объединены с предприятиями сферы услуг, торговли и отдыха. Проект расположен в удобном и хорошо доступном месте и должен предложить компаниям и их сотрудникам современную полноценную рабочую среду.