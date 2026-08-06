Гибкий найм по-новому: Минэкономики готовит реформу соцстрахования
Министерство экономики подготовило поправки к закону "О государственном социальном страховании", цель которых - устранить неравное отношение к работникам и упростить процедуры для работодателей в отраслях с высоким спросом на краткосрочную рабочую силу и переменным графиком. По замыслу ведомства, изменения должны одновременно способствовать легальной занятости и снизить риски роста теневой экономики.
Сейчас при краткосрочном найме действуют такие же административные требования, как и при долгосрочной занятости, независимо от того, работает человек один день или несколько лет. Министерство считает, что такой подход создает несоразмерную бюрократическую нагрузку, снижает мотивацию официально оформлять кратковременные трудовые отношения и повышает риск незарегистрированной занятости.
Действующие правила также предусматривают дополнительные обязательные взносы государственного социального страхования, если внесенная за работника сумма за квартал не достигает установленного минимального объекта взносов. Из-за этого работодатели нередко не хотят принимать людей на неполное или нерегулярное рабочее время.
Работники с неполной или нерегулярной занятостью, в свою очередь, могут оказаться в неравном положении по сравнению с теми, у кого есть постоянная основная работа.
"Рынок труда Латвии становится все более гибким, и регулирование должно за ним успевать. Если человека нанимают на несколько часов, один день или для конкретного мероприятия, работодатель не должен сталкиваться с такой же административной нагрузкой, как при долгосрочных трудовых отношениях. Наша цель - сделать краткосрочную работу более простой для регистрации, прозрачной и легальной", - заявил министр экономики Виктор Валайнис.
Предложенное министерством решение предусматривает, что работодатель, использующий соответствующую требованиям Кабинета министров электронную систему учета рабочего времени, не будет платить квартальные минимальные обязательные взносы социального страхования за работников, у которых объект обязательных взносов за квартал составляет менее трех минимальных месячных зарплат.
В таком случае социальные взносы будут рассчитываться с фактически выплаченной зарплаты, а вместо квартального минимального платежа работодатель должен будет обеспечить полный и проверяемый учет рабочего времени.
"Мы предлагаем современную модель администрирования, при которой социальные взносы уплачиваются с фактической зарплаты, а вместо квартальных минимальных взносов обеспечивается полноценный и проверяемый учет рабочего времени. Это решение устраняет дискриминацию между работниками, снижает бюрократию для предпринимателей и обеспечивает государству лучшую прозрачность", - пояснил министр.
Законопроект также предусматривает разработку правил Кабинета министров о требованиях к электронной системе учета рабочего времени, порядке ее использования и интеграции с Системой электронного декларирования Службы государственных доходов.
При создании нового механизма планируется использовать опыт электронного учета рабочего времени в строительстве и системы учета сезонных сельскохозяйственных работников Службы поддержки села.