Гибкий найм по-новому: Минэкономики готовит реформу соцстрахования

"Рынок труда Латвии становится все более гибким, и регулирование должно за ним успевать. Если человека нанимают на несколько часов, один день или для конкретного мероприятия, работодатель не должен сталкиваться с такой же административной нагрузкой, как при долгосрочных трудовых отношениях. Наша цель - сделать краткосрочную работу более простой для регистрации, прозрачной и легальной", - заявил министр экономики Виктор Валайнис.