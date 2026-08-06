Разведка Литвы: Россия может использовать украинские дроны для атак на инфраструктуру НАТО в странах Балтии

Намерения Москвы организовать провокации связывают с трудностями, которые Россия испытывает на поле боя в Украине, и ее желанием одержать быструю победу. Кремль отвергает обвинения в планировании атак. Кроме того, Москва уже некоторое время обвиняет страны Балтии в том, что они предоставляют Украине свое воздушное пространство для атак. Науседа публично опроверг эти утверждения.