Разведка Литвы: Россия может использовать украинские дроны для атак на инфраструктуру НАТО в странах Балтии
Военная разведка Литвы заявила о новой потенциальной угрозе для стран Балтии. По данным Вильнюса, Россия может использовать захваченные украинские беспилотники для ударов по критически важной инфраструктуре.
Министр обороны Робертас Каунас подтвердил эту информацию. "У нас есть данные о том, что Россия рассматривает возможность нетрадиционных кинетических атак на жизненно важную инфраструктуру в Балтийском регионе. Вероятно, для этих целей Россия будет использовать беспилотники украинского производства", — заявил Каунас порталу 15min.
Более подробная информация о конкретных целях или возможных сроках атак не разглашается. Россия может использовать захваченные украинские беспилотники, чтобы внести неясность относительно источника атаки и отрицать факт нападения на территорию НАТО.
Поскольку в последние годы военные беспилотники неоднократно вторгались в воздушное пространство НАТО, официальные лица первоначально заявляли, что в страны Евросоюза попадают украинские беспилотники, сбитые с курса российскими войсками. Однако сейчас крепнет убеждение в том, что Москва намеренно направляет украинские беспилотники в сторону Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии.
Лидеры восточного фланга НАТО недавно публично предупредили, что располагают разведданными о подготовке Россией кинетических провокаций в их странах. Президент Гитанас Науседа ранее заявлял, что жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура Литвы может стать целью как обычных атак, так и диверсий.
С 18 июня военные оказывают поддержку Службе общественной безопасности в охране терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, электроэнергетической смычки LitPol Link в Алитусе, трансформаторной подстанции в Алитусском районе и Круонисской гидроаккумулирующей электростанции. 17 июля Каунас подписал указ о продлении режима охраны до 19 августа. Для поддержки безопасности армия должна выделить подразделение численностью до 30 человек с транспортом, а также корабль или катер с экипажем.
Намерения Москвы организовать провокации связывают с трудностями, которые Россия испытывает на поле боя в Украине, и ее желанием одержать быструю победу. Кремль отвергает обвинения в планировании атак. Кроме того, Москва уже некоторое время обвиняет страны Балтии в том, что они предоставляют Украине свое воздушное пространство для атак. Науседа публично опроверг эти утверждения.