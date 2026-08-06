Новые условия страхования Swedbank вступили в силу для 140 тысяч домов и квартир в Латвии

Теперь страхование жилья будет распространяться на ущерб, причиненный в результате военных операций, в том числе применения военных беспилотников, террористических актов, войны, массовых беспорядков, вооруженных политических конфликтов или восстаний. Дополнительная защита распространяется как на само жилье, так и на домашнее имущество, если оно застраховано по договору страхования.