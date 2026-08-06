Новые условия страхования Swedbank вступили в силу для 140 тысяч домов и квартир в Латвии
С 6 августа все полисы страхования жилья Swedbank в Латвии автоматически будут дополнены защитой от рисков, связанных с военными и политическими конфликтами, включая ущерб, причиненный военными беспилотниками. Новое покрытие начнет действовать примерно для 140 тысяч застрахованных домов и квартир и не повлияет на стоимость действующих страховых полисов.
Как отметил руководитель направления страхования Swedbank Дзинтарс Калниньш, банк стремится повысить финансовую защищенность клиентов в условиях меняющейся геополитической обстановки. По данным последнего исследования Swedbank, 39% жителей Латвии обеспокоены ситуацией с безопасностью в регионе. Именно поэтому компания решила расширить покрытие страхования жилья, включив в него риски, которые ранее традиционно не входили в стандартные полисы.
Теперь страхование жилья будет распространяться на ущерб, причиненный в результате военных операций, в том числе применения военных беспилотников, террористических актов, войны, массовых беспорядков, вооруженных политических конфликтов или восстаний. Дополнительная защита распространяется как на само жилье, так и на домашнее имущество, если оно застраховано по договору страхования.
Клиентам не нужно предпринимать никаких действий. Расширенное покрытие будет подключено автоматически и не повлияет на размер текущего ежемесячного страхового взноса.
При этом расширенная защита не распространяется на ущерб, возникший в результате войны между любыми двумя или более из следующих государств: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Также действуют и другие исключения, подробно описанные в правилах страхования жилья Swedbank.