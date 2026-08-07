Деньги, вложенные в деревообрабатывающую отрасль, превратились в конкурентоспособность Латвии
Своим мнением поделился Кристап Клаусс, вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности.
В дискуссиях об использовании средств фондов Европейского союза в Латвии время от времени звучит вопрос: достаточно ли мы инвестировали в экономику будущего? Хотя средства ЕС составляют лишь небольшую часть всех инвестиций, сделанных в промышленность Латвии, этот вопрос вполне оправдан. Однако ответ следует искать не только в том, сколько денег было направлено в ту или иную отрасль. Гораздо важнее понять, что именно эти инвестиции дали экономике страны.
Инвестиции - это не потраченные деньги. Это новые производства, более современное оборудование, новые и более производительные рабочие места, экспортные доходы и способность предприятий конкурировать на международном рынке. Именно в этом контексте опыт латвийской деревообрабатывающей отрасли особенно показателен.
Не стоит делить отрасли на "прошлое" и "будущее"
В Латвии часто говорят о необходимости развивать наукоемкое предпринимательство и производство с высокой добавленной стоимостью. С этим трудно не согласиться: чем больше в стране будет производительных предприятий, хорошо оплачиваемых рабочих мест и конкурентоспособной экспортной продукции, тем сильнее станет экономика. Однако в этой дискуссии отрасли слишком часто противопоставляют друг другу: одни называют "традиционными" и менее перспективными, другие - технологичными и ориентированными на будущее. Такой подход чрезмерно упрощает реальную картину.
На мой взгляд, ошибка начинается тогда, когда деревообработку и производство мебели противопоставляют технологиям и экономике знаний. Название отрасли ничего не говорит о современности оборудования, сложности продукции или уровне производительности предприятия. Современное деревообрабатывающее или мебельное производство - это высокотехнологичное предприятие, основанное на инженерных решениях, автоматизации и знаниях.
Деревообработка и мебельная промышленность не являются противоположностью технологиям и инновациям. Самые современные латвийские предприятия доказывают это на практике. Экономика развивается не за счет сокращения одной конкурентоспособной отрасли. Она растет тогда, когда к уже успешно работающим предприятиям присоединяются новые успешные компании - независимо от сферы деятельности.
Поэтому, оценивая инвестиции, следует спрашивать не только о том, куда были вложены деньги. Гораздо важнее понять, что произошло после этого. Стали ли предприятия более производительными? Вырос ли экспорт? Появились ли новые и лучше оплачиваемые рабочие места? Способны ли компании сегодня делать то, чего десять лет назад сделать не могли?
Если ответ положительный, значит, инвестиции достигли своей цели.
Самолеты, которые вернулись
Во время Второй мировой войны статистик Абрахам Вальд анализировал уязвимость самолетов союзников, используя данные только о тех машинах, которые возвращались с боевых заданий. Суть этой известной истории проста. На первый взгляд кажется логичным усилить те части самолета, где после возвращения обнаружено больше всего пулевых пробоин. Однако Вальд указал, что исследуются только "выжившие самолеты", сумевшие вернуться на базу несмотря на повреждения. Следовательно, смертельно опасными были попадания в другие участки, которые в статистике практически не представлены. Иными словами, внимание нужно обращать не только на то, что видно в данных, но и на то, чего в них не хватает.
Эта история приходит мне на ум, когда я наблюдаю дискуссию о структуре латвийской экономики и приоритетах инвестиций. Деревообработка и производство мебели - это те самые "самолеты", которые вернулись на базу. Предприниматели этих отраслей создали производства, нашли экспортные рынки, накопили опыт и продолжают инвестировать в технологии. Это неоднородные отрасли, и далеко не все предприятия одинаково успешны, однако в целом они уже доказали свою конкурентоспособность на международном рынке.
Поэтому ошибочно считать инвестиции в эти отрасли структурной проблемой латвийской экономики. Инвестиции деревообрабатывающего предприятия в новую производственную линию никак не мешают появлению компаний в сфере программного обеспечения, фармацевтики или электроники.
Гораздо важнее задать другой вопрос: что произошло с теми инвестициями, которые так и не были реализованы и поэтому вообще не попали в статистику? Этот вопрос особенно актуален в преддверии нового периода финансирования из фондов Европейского союза. Цель государственного финансирования должна заключаться не в простом перераспределении средств между отраслями, а в том, чтобы в Латвии в целом стало больше производительных инвестиций, больше экспортно ориентированных предприятий, выше производительность труда и лучше оплачиваемые рабочие места.
Добавленная стоимость - это не ярлык
В общественных дискуссиях понятие "высокая добавленная стоимость" иногда звучит как знак качества, который автоматически полагается одним отраслям и не полагается другим. Но добавленная стоимость не является чьей-то исключительной привилегией. Это не ярлык на продукции или названии отрасли.
Если говорить упрощенно, добавленную стоимость формируют заработная плата работников, прибыль предприятия, амортизация основных средств и налоги. То есть в реальной жизни высокая добавленная стоимость означает хорошо оплачиваемую работу, прибыльный бизнес, инвестиции в производственные мощности и налоговые поступления.
Даже внутри одной отрасли предприятия могут сильно отличаться друг от друга. Одно выпускает стандартизированную продукцию с небольшой нормой прибыли, другое - сложный специализированный продукт для конкретного клиента. У одного устаревшее оборудование, низкая производительность и простая продукция, у другого - автоматизированное производство, высокая эффективность, хорошо оплачиваемые рабочие места, сложная продукция и экспорт на требовательные рынки.
Компания, обладающая уникальным продуктом, патентом или сильным брендом, как правило, может свободнее устанавливать цены. Однако даже самый технологически сложный продукт не приобретает экономической ценности сам по себе - необходим покупатель, который хочет и способен за него заплатить. Поэтому ключевым фактором является не только сложность продукта или название отрасли. Главный фактор - платежеспособный спрос. Без него даже блестящая идея не станет устойчивым бизнесом.
Инвестиции в деревообрабатывающую отрасль - это не финансирование прошлого
Деревообработка и производство мебели - это не отрасли, которые существуют лишь благодаря когда-то построенным заводам и ранее полученным преимуществам.
Данные Центрального статистического управления (ЦСУ) показывают, что с 2020 по 2024 год в деревообрабатывающую и мебельную промышленность было инвестировано более 1,6 млрд евро. Это около 40% всех валовых капитальных вложений в материальные активы обрабатывающей промышленности за этот период.
Только в 2024 году доля этих отраслей достигла почти половины всех инвестиций в обрабатывающую промышленность, а в машины и оборудование - более половины. Точнее, на них пришлось около 48% всех валовых капитальных вложений в материальные активы обрабатывающей промышленности и более 55% инвестиций в машины и оборудование. (При этом данные ЦСУ за 2024 год пока являются предварительными - примечание автора).
Это не просто цифры в таблице Excel. За ними стоят реальные заводы, технологии и производственные линии. Так, компания Rettenmeier Baltic Timber вложила более 160 млн евро в расширение и модернизацию своего предприятия в Инчукалнсе в период с 2019 по 2025 год.
На расширение завода VEREMS компании Latvijas Finieris в волости Верему Резекненского края было направлено 100 млн евро.
В мае 2026 года на предприятии AVOTI в Резекне открыли совершенно новый завод по производству мебели из массива дерева. На первом этапе реализации проекта в него было инвестировано более 40 млн евро.
В строительство нового завода CEWOOD в Яунлайцене Алуксненского края и закупку оборудования было вложено 25 млн евро. Новая основная производственная линия, начавшая работу в конце 2024 года, позволила увеличить мощности по выпуску древесно-стружечных плит с 1,7 млн до 4,7 млн квадратных метров в год.
Компания Stiga RM инвестировала 22,4 млн евро в модернизацию завода по производству березовой фанеры в Кулдиге, а также построила в индустриальном парке Смарде в Тукумском крае совершенно новый завод по выпуску акустических древесно-стружечных плит, вложив в него 34 млн евро.
Эти примеры показывают обе стороны инвестиционного процесса. Компании вкладывают средства не только для того, чтобы производить больше прежней продукции. Они модернизируют предприятия, уже доказавшие свою конкурентоспособность, и одновременно строят совершенно новые заводы.
Речь идет об инвестициях в автоматизацию, системы компьютерного зрения, трехмерное сканирование, решения на базе искусственного интеллекта, более точный контроль качества, энергоэффективность и более рациональное использование сырья. Это также инвестиции в продукцию с более высокой добавленной стоимостью - фанеру, акустические плиты, мебель из массива дерева и другие специализированные изделия. При этом работа сотрудников все больше сводится к контролю процессов, настройке и регулировке оборудования, а не к ручному труду.
Поэтому нельзя утверждать, что отрасль стоит на месте с технологической точки зрения. Она делает именно то, чего ожидают от конкурентоспособного бизнеса: инвестирует, внедряет новые технологии, повышает производительность, создает новые рабочие места и адаптируется к условиям международной конкуренции.
Устойчивое лесное хозяйство, современная деревообрабатывающая промышленность и производство более сложной продукции - это звенья одной цепи, и рассматривать их необходимо в комплексе. Если мы хотим привлечь больше инвестиций, Латвии нужна предсказуемая среда на всех этапах создания стоимости - от устойчивого получения сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и ее экспорта.
Это не означает, что правила не должны меняться или что экологические требования не имеют значения. Это означает лишь то, что долгосрочным инвестициям необходим максимально понятный и предсказуемый долгосрочный курс. Чем больше неопределенности в отношении будущих условий, тем осторожнее будет инвестор.