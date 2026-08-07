Деньги, вложенные в деревообрабатывающую отрасль, превратились в конкурентоспособность Латвии

Во время Второй мировой войны статистик Абрахам Вальд анализировал уязвимость самолетов союзников, используя данные только о тех машинах, которые возвращались с боевых заданий. Суть этой известной истории проста. На первый взгляд кажется логичным усилить те части самолета, где после возвращения обнаружено больше всего пулевых пробоин. Однако Вальд указал, что исследуются только "выжившие самолеты", сумевшие вернуться на базу несмотря на повреждения. Следовательно, смертельно опасными были попадания в другие участки, которые в статистике практически не представлены. Иными словами, внимание нужно обращать не только на то, что видно в данных, но и на то, чего в них не хватает.