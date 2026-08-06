В Риге задержали предполагаемых серийных похитителей топлива - в машине нашли 400 л бензина и амфетамин

Осматривая ближайшие окрестности, сотрудники Рижского Восточного управления полиции заметили на другой АЗС автомобиль Volkswagen Passat, соответствовавший описанию. После привлечения дополнительных экипажей машину остановили на улице Латгалес. По подозрению в краже были задержаны двое ранее судимых мужчин 1972 и 1977 годов рождения. Младший из них уже привлекался к ответственности за кражи топлива с АЗС, второй - за кражи из торговых объектов.