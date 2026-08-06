В Риге задержали предполагаемых серийных похитителей топлива - в машине нашли 400 л бензина и амфетамин
В конце июля сотрудники Государственной полиции задержали в Риге двух мужчин, подозреваемых в серии краж топлива с автозаправочных станций. По данным следствия, они могли совершать аналогичные преступления и на других АЗС в Риге и ее окрестностях. Кроме того, в их автомобиле обнаружили наркотики, украденные номерные знаки, а сама машина эксплуатировалась без действующего техосмотра.
27 июля полиция получила сообщение о том, что на одной из автозаправочных станций в районе улицы Краста в Риге неизвестный заправил автомобиль 120 литрами топлива и уехал, не оплатив покупку.
Осматривая ближайшие окрестности, сотрудники Рижского Восточного управления полиции заметили на другой АЗС автомобиль Volkswagen Passat, соответствовавший описанию. После привлечения дополнительных экипажей машину остановили на улице Латгалес. По подозрению в краже были задержаны двое ранее судимых мужчин 1972 и 1977 годов рождения. Младший из них уже привлекался к ответственности за кражи топлива с АЗС, второй - за кражи из торговых объектов.
Выяснилось, что водитель 1977 года рождения никогда не получал водительские права. Автомобиль не прошел обязательный технический осмотр, а установленные на нем номерные знаки были похищены с другого транспортного средства.
Поведение водителя указывало на возможное наркотическое опьянение. Оба задержанных были направлены на экспертизу для проверки на алкоголь, наркотические и психотропные вещества, результаты которой пока ожидаются. При осмотре автомобиля полицейские также обнаружили 0,34 грамма амфетамина.
На заднем сиденье автомобиля находилась пластиковая бочка с нефтепродуктами, а в багажнике - четыре канистры разного объема, также заполненные топливом. Всего было изъято около 400 литров топлива, которое, по версии следствия, могло быть похищено.
Сотрудники службы безопасности автозаправочной станции сообщили полиции, что только 27 июля задержанные на этом автомобиле совершили четыре кражи топлива на АЗС в районе улицы Краста. Следствие также полагает, что они могли похищать топливо и на других заправках Рижского региона, используя при этом различные украденные регистрационные номера.
Изначально уголовное дело было возбуждено по статье 180 Уголовного закона Латвии - кража в небольшом размере. В ходе расследования ему будет дана дополнительная квалификация по факту незаконного хранения наркотических веществ. Кроме того, начаты административные процессы за управление автомобилем с чужими номерными знаками и без действующего техосмотра.
29 июля суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
Государственная полиция напоминает, что в соответствии с законом каждый человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке.