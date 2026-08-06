В Саласпилсе призывают не купаться в Даугаве.
В Латвии
Сегодня 10:15
Опасность в воде: жителей Саласпилса просят воздержаться от купания
Из-за размножения сине-зеленых водорослей качество воды на пляжах Даугавы в Саласпилсском крае может не соответствовать безопасным показателям.
Жителей призывают не купаться в Даугаве у Саласпилса из-за размножения сине-зеленых водорослей. Согласно информации, опубликованной на сайте самоуправления Саласпилсского края, качество воды на пляжах Даугавы в крае, возможно, не соответствует рекомендуемым показателям из-за размножения сине-зеленых водорослей.
Для оценки ситуации ожидаются результаты анализов мониторинга воды. До их получения самоуправление призывает жителей в целях безопасности не купаться в Даугаве.