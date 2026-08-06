"Минимума недостаточно": работодатели Латвии призвали изменить систему школьных экзаменов

Конфедерация работодателей также поддерживает инициативу Министерства образования о введении централизованного экзамена по естественным наукам в 9-м классе. Горкшс напомнил, что такой государственный экзамен был предусмотрен еще реформой содержания образования, основанной на компетентностном подходе, утвержденной в 2018 году, однако до сих пор так и не был введен.