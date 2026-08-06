"Минимума недостаточно": работодатели Латвии призвали изменить систему школьных экзаменов
Привычка учиться "на минимальный балл" не способствует качественному образованию и снижает мотивацию школьников. В Конфедерации работодателей Латвии поддержали реформу системы централизованных экзаменов и предложили изменить правила поступления.
Действовавший до сих пор минимальный порог оценки на централизованных экзаменах после окончания основной школы не стал объективным показателем качества образования и зачастую создавал у учащихся ощущение, что для успешного завершения учебы достаточно освоить лишь минимальный объем знаний. Такое мнение высказал генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Каспарс Горкшс.
По его словам, предлагаемые Министерством образования и науки изменения не приведут к снижению ответственности школ и самих учеников за качество учебного процесса. Напротив, реформа должна стать стимулом для повышения уровня подготовки школьников.
В LDDK также считают необходимым изменить порядок приема в учреждения среднего образования. Организация предлагает принимать учащихся на основе их академических достижений и конкурсного отбора на свободные места в выбранной школе. По мнению работодателей, такая система станет дополнительной мотивацией для получения более высоких оценок.
Каспарс Горкшс обратил внимание и на различия в подходах к оцениванию знаний в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях. По мнению LDDK, школам следует предоставить возможность выбирать модель оценивания, которая лучше всего мотивирует учеников получать более глубокие знания, при этом сохраняя единые государственные стандарты качества и объективную оценку учебных достижений.
Конфедерация работодателей также поддерживает инициативу Министерства образования о введении централизованного экзамена по естественным наукам в 9-м классе. Горкшс напомнил, что такой государственный экзамен был предусмотрен еще реформой содержания образования, основанной на компетентностном подходе, утвержденной в 2018 году, однако до сих пор так и не был введен.
По мнению LDDK, централизованный экзамен позволит получать сопоставимые и объективные данные об успеваемости школьников и эффективности работы учебных заведений. Это поможет своевременно выявлять школы, которым необходима дополнительная поддержка, а также принимать решения по совершенствованию системы образования на основе реальных данных.
Глава LDDK подчеркнул, что развитие компетенций в области STEM - науки, технологий, инженерии и математики - является одним из ключевых условий конкурентоспособности экономики Латвии и будущих карьерных возможностей молодых людей в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Именно поэтому качественная оценка знаний по естественным наукам имеет особое значение.