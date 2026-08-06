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В Латвии
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В Латвию приходит осень - пока только солярная
В Латвии завершилась самая светлая четверть года - солярное лето, и с 6 августа начинается солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com.
Солярное лето продолжалось с 7 мая по 5 августа. Самые темные три месяца года - солярная зима - продлятся с 6 ноября по 4 февраля.
Существует несколько способов определения времен года. Астрономическое лето в этом году началось 21 июня. Астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря - в день зимнего солнцестояния.
Метеорологическая осень наступит после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +15 градусов не менее пяти дней подряд. В этом году метеорологическое лето началось 1 июня.
В отдельные годы метеорологическое лето продолжается и в сентябре. Так, в 2023 году был установлен рекорд самого позднего начала метеорологической осени: она наступила лишь 4 октября.