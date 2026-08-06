"Впереди долгий период восстановления": жительница Латвии рассказала, чем обернулась покупка на Shein
Дешевая покупка на популярной китайской платформе обернулась для одной латвийской семьи тяжелыми последствиями. Женщина утверждает, что после получения последней посылки из Shein ее близкие столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем.
Жительница Латвии Инесе опубликовала в Facebook эмоциональное обращение, в котором призвала людей более ответственно относиться к покупкам на популярных китайских онлайн-площадках, таких как Shein и Temu. По ее словам, последняя посылка из Shein привела к серьезным последствиям для здоровья всей семьи. Женщина не уточнила, какой именно товар был заказан, а также не раскрыла характер возникших заболеваний. Однако она подчеркнула, что последствия оказались настолько серьезными, что семье предстоит длительное восстановление.
"Мы тоже время от времени заказываем товары из Китая. Но последняя посылка из Shein обошлась моей семье очень дорого - она привела к тяжелым и серьезным проблемам со здоровьем", - написала Инесе.
По ее мнению, многие покупатели обращают внимание исключительно на привлекательную цену и красивую рекламу, практически не задумываясь о том, из каких материалов изготовлена продукция и какими веществами она может быть обработана.
Особую осторожность, считает женщина, следует проявлять при покупке изделий, которые непосредственно соприкасаются с кожей, глазами или слизистыми оболочками. В первую очередь это касается бижутерии, косметики, искусственных ресниц и клея для них, контактных линз, а также различных товаров для красоты и ухода.
"Мы видим только яркие картинки на экране и радуемся низкой цене, но не знаем, что скрывается за этой глянцевой оболочкой", - предупреждает она.
В завершение своего обращения Инесе призвала покупателей не руководствоваться исключительно дешевизной товара и перед каждой покупкой задавать себе вопрос, действительно ли эта вещь необходима. "Берегите свое здоровье и выбирайте качество, а не дешевый товар, который может разрушить ваше здоровье", - подчеркнула она.
Стоит отметить, что подобные опасения ранее уже неоднократно озвучивали европейские учреждения и организации по защите прав потребителей. Так, в 2025 году Greenpeace сообщил, что в ходе проверки 18 из 56 исследованных образцов одежды и обуви Shein были обнаружены опасные химические вещества в концентрациях, превышающих допустимые нормы Европейского союза. Кроме того, во время контрольных закупок, проведенных Европейской комиссией, в ассортименте Temu были выявлены товары, не соответствующие требованиям безопасности, включая детские игрушки с повышенным содержанием химических веществ.