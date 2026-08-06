"Впереди долгий период восстановления": жительница Латвии рассказала, чем обернулась покупка на Shein

Жительница Латвии Инесе опубликовала в Facebook эмоциональное обращение, в котором призвала людей более ответственно относиться к покупкам на популярных китайских онлайн-площадках, таких как Shein и Temu. По ее словам, последняя посылка из Shein привела к серьезным последствиям для здоровья всей семьи. Женщина не уточнила, какой именно товар был заказан, а также не раскрыла характер возникших заболеваний. Однако она подчеркнула, что последствия оказались настолько серьезными, что семье предстоит длительное восстановление.