Выпущено желтое предупреждение: сегодня температура достигнет +30 градусов

На юге и особенно на юго-востоке страны возможна гроза с сильными ливнями и порывами ветра. Будет преобладать слабый западный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +21 градуса на западном побережье Курземе до +30 градусов в Латгале. В центральной и восточной части Латвии с 11 до 18 часов будет действовать желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о жаре.