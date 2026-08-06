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В Латвии
Сегодня 09:05
Выпущено желтое предупреждение: сегодня температура достигнет +30 градусов
В четверг в Латвии сохранится жаркая погода и местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
На юге и особенно на юго-востоке страны возможна гроза с сильными ливнями и порывами ветра. Будет преобладать слабый западный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +21 градуса на западном побережье Курземе до +30 градусов в Латгале. В центральной и восточной части Латвии с 11 до 18 часов будет действовать желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о жаре.
В Риге воздух прогреется до +27 градусов, будет дуть слабый юго-западный ветер, постепенно увеличится облачность, возможен кратковременный дождь.