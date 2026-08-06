Лембергс раскритиковал Rail Baltica: "Пассажиров нет, грузов нет, а цена выросла в десять раз"
Айвар Лембергс заявил, что проект Rail Baltica с самого начала был основан на нереалистичных расчетах, а его стоимость выросла в десять раз. По его мнению, Латвии следовало модернизировать существующую железную дорогу, а не строить новую магистраль.
Депутат Вентспилсской думы Айвар Лембергс в эфире TV24 подверг резкой критике реализацию проекта Rail Baltica, заявив, что с самого начала он строился на необоснованно оптимистичных прогнозах, а сейчас его стоимость стала несопоставимой с ожидаемой отдачей. По словам политика, сложившуюся ситуацию можно сравнить с известным принципом безопасности.
"Знаете, есть такой принцип безопасности - принцип рубашки. Если на вас дорогая, красивая, удобная рубашка, которую вы только что купили, и ее затягивает во вращающийся станок, у вас есть два варианта. Вы можете снять рубашку и позволить станку ее затянуть. Или начать бороться за рукав - и потерять как минимум руку", - сказал Лембергс. По его мнению, именно в такой ситуации сейчас оказался проект Rail Baltica.
"Мы оказались именно в такой ловушке. Почему? Потому что Rail Baltica с самого начала была абсолютно популистским и безответственным проектом", - заявил он.
Лембергс рассказал, что еще в то время, когда возглавлял Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса, ознакомился с первоначальным экономическим обоснованием проекта, подготовленным британской компанией. По его словам, приведенные в документе прогнозы не соответствовали реальности. "Там были написаны абсолютные глупости - миллионы пассажиров в год, миллионы и миллионы тонн грузов. Как будто в Эстонии живет сорок миллионов человек", - отметил депутат.
По мнению Лембергса, средства, уже вложенные в Rail Baltica, можно было использовать значительно эффективнее. "На те деньги, которые уже потрачены на Rail Baltica, можно было построить качественную магистраль по существующей железной дороге от Таллина до Берлина, соединив ее с польской сетью. Мы получили бы гораздо больше пользы, и это стоило бы копейки по сравнению с нынешними расходами", - считает он.
Во время дискуссии ведущий предположил, что эффективность Rail Baltica могла бы существенно вырасти, если бы новая железнодорожная линия была напрямую связана с балтийскими портами и обеспечила перевозку грузов в Западную Европу. В ответ Лембергс подчеркнул, что его критика не связана с интересами Вентспилсского порта.
"Мои эмоции здесь вообще не имеют никакого значения", - сказал политик. Главной проблемой проекта он назвал стремительный рост его стоимости. "Когда говорили, что проект обойдется Латвии в 1,2 миллиарда евро, это было одно. Сейчас уже говорят примерно о 12 миллиардах", - отметил Лембергс. При этом, по его словам, экономическое обоснование проекта так и не появилось. "Грузов нет. Пассажиров нет", - подчеркнул он.
Лембергс также обратил внимание, что железнодорожное сообщение между Таллином и Берлином существует уже сегодня. "По железной дороге вы можете доехать из Таллина в Берлин уже сейчас. Нужно лишь менять поезда или ширину колеи", - заявил депутат.