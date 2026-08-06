Лембергс раскритиковал Rail Baltica: "Пассажиров нет, грузов нет, а цена выросла в десять раз"

"Знаете, есть такой принцип безопасности - принцип рубашки. Если на вас дорогая, красивая, удобная рубашка, которую вы только что купили, и ее затягивает во вращающийся станок, у вас есть два варианта. Вы можете снять рубашку и позволить станку ее затянуть. Или начать бороться за рукав - и потерять как минимум руку", - сказал Лембергс. По его мнению, именно в такой ситуации сейчас оказался проект Rail Baltica.