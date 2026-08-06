Депутат Сейма получала компенсацию на жилье, имея квартиру в Риге, - KNAB проведет проверку
KNAB начал служебную проверку в отношении депутата Сейма Лейлы Расимы после сообщений о возможном необоснованном получении компенсации за аренду жилья. Бюро также предупредило о пробелах в законодательстве, позволяющих злоупотреблять системой выплат.
На основании появившейся в публичном пространстве информации о возможных недобросовестных действиях депутата Сейма Лейлы Расимы ("Прогрессивные"), связанных с получением компенсации расходов на аренду жилья, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по собственной инициативе начало ведомственную проверку. В настоящее время бюро оценивает обоснованность запроса и выплаты данной компенсации. Кроме того, в KNAB отметили, что в последние годы бюро неоднократно обращало внимание Сейма и информировало ответственных должностных лиц парламента о недостатках нормативного регулирования компенсаций транспортных расходов и расходов на аренду жилья депутатов, которые создают возможности для недобросовестного использования системы компенсаций.
По мнению KNAB, действующее регулирование несет риск того, что его могут использовать для неправомерного получения права на компенсацию аренды жилья путем умышленного декларирования места жительства на расстоянии более 39 километров от Риги. Это касается и случаев, когда человеку фактически принадлежит жилье в Риге или в пределах 39 километров от столицы.
В практике KNAB уже выявлялись случаи, когда депутаты Сейма незаконно получали подобные компенсации. В двух случаях депутаты были привлечены к уголовной ответственности за мошенничество с компенсациями транспортных расходов и расходов на аренду жилья. По обоим делам вступили в законную силу обвинительные приговоры суда.
В KNAB считают, что риск недобросовестного получения и выплаты компенсаций можно снизить за счет более строгого контроля процедуры их назначения, установив дополнительные требования к представляемым и проверяемым документам. Например, можно обязать депутатов предоставлять подтверждение того, что они не состоят в родственных отношениях с владельцем арендуемого жилья и что им не принадлежит жилое помещение в Риге или в пределах 39 километров от нее.
KNAB призывает депутатов Сейма ответственно относиться к доверию, оказанному обществом, и напоминает, что свои обязанности необходимо исполнять не только в соответствии с законом, но и добросовестно.
Как сообщалось ранее, дискуссия о депутатских компенсациях разгорелась после того, как стало известно, что депутат Лейла Расима ежемесячно получает 610 евро в качестве компенсации за аренду квартиры, хотя в ее декларации должностного лица указано, что ей принадлежит квартира в столице. Сама депутат пояснила в социальных сетях, что эту квартиру приобрела ее мать, оформив недвижимость на имя дочери, чтобы она осталась ей в будущем. По словам Расимы, она никогда не жила в этой квартире и не получает от нее никаких доходов.