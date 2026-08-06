Депутат Сейма получала компенсацию на жилье, имея квартиру в Риге, - KNAB проведет проверку

Как сообщалось ранее, дискуссия о депутатских компенсациях разгорелась после того, как стало известно, что депутат Лейла Расима ежемесячно получает 610 евро в качестве компенсации за аренду квартиры, хотя в ее декларации должностного лица указано, что ей принадлежит квартира в столице. Сама депутат пояснила в социальных сетях, что эту квартиру приобрела ее мать, оформив недвижимость на имя дочери, чтобы она осталась ей в будущем. По словам Расимы, она никогда не жила в этой квартире и не получает от нее никаких доходов.