Девочку избили в магазине в Межциемсе еще в ноябре. Почему нападавшая до сих пор не наказана?
В одном из магазинов Риги совершеннолетняя девушка подбежала сзади к 9-летней девочке и несколько раз ударила ее по лицу. Ребенок получил физическую и эмоциональную травму, однако спустя восемь месяцев родители по-прежнему почти ничего не знают о ходе полицейского расследования и сомневаются, будет ли нападавшая привлечена к ответственности.
Otkrito.lv сообщал, что инцидент произошел 25 ноября прошлого года в магазине в рижском микрорайоне Межциемс. Мать пришла за покупками вместе с двумя маленькими детьми. Пока женщина выбирала продукты, 9-летняя дочь и ее младший брат находились неподалеку, в отделе игрушек.
По словам отца детей Сергея, к ним сзади подошла незнакомая совершеннолетняя девушка и без видимой причины несколько раз ударила девочку по лицу. Младший брат успел отойти и физически не пострадал. Эту информацию ранее подтверждала и Государственная полиция.
Услышав крики, мать подбежала к детям и увидела кровь на полу и окровавленное лицо дочери. На место вызвали полицию.
"Дочь кричала, очень сильно кричала. Кровь была повсюду - на полу, все лицо было в крови. Девушка сразу начала ее избивать, без всякой причины. На камерах Rimi все было видно", - рассказал Сергей.
Нападавшая, родившаяся в 2007 году, оставалась в магазине. Рядом с ней находилась пожилая женщина, которая, как понял Сергей, была ее родственницей. Из разговора отец пострадавшей сделал вывод, что у девушки могут быть проблемы с психическим здоровьем и что ей нельзя находиться одной.
У девочки диагностировали сотрясение мозга. Последствия эмоциональной травмы сохраняются до сих пор. По словам отца, после случившегося дочь долго не могла заставить себя снова войти в этот магазин. Сейчас она посещает психолога.
1 декабря прошлого года Рижское Северное управление Государственной полиции начало уголовный процесс по части второй статьи 231 Уголовного закона - о хулиганстве, связанном с причинением телесных повреждений потерпевшему. За такое преступление может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
Родители девочки обратились в программу "Bez Tabu", поскольку за восемь месяцев получили от полиции лишь немного информации и не понимают, будет ли виновная привлечена к ответственности.
В Государственной полиции сообщили, что досудебное расследование продолжается и находится под надзором прокурора. В конце прошлого месяца материалы уголовного процесса были возвращены следователям с указаниями о дальнейших действиях.
В полиции подчеркнули, что дело не прекращено и не оставлено без движения. Следователи выполняют указания прокурора и проводят необходимые мероприятия для получения и проверки доказательств.
При этом сроки отдельных процессуальных действий могут зависеть от обстоятельств, на которые следователь не способен повлиять. В частности, речь идет о подготовке заключений экспертов, получении информации от других учреждений и проведении других процессуальных действий. По этой причине продолжительность досудебного расследования не всегда можно заранее спрогнозировать. Более подробную информацию полиция пока не раскрывает, чтобы не навредить расследованию.
В Государственной полиции также сообщили, что это не первый случай, когда эта совершеннолетняя девушка проявляла подобную агрессию.