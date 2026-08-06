Девочку избили в магазине в Межциемсе еще в ноябре. Почему нападавшая до сих пор не наказана?

При этом сроки отдельных процессуальных действий могут зависеть от обстоятельств, на которые следователь не способен повлиять. В частности, речь идет о подготовке заключений экспертов, получении информации от других учреждений и проведении других процессуальных действий. По этой причине продолжительность досудебного расследования не всегда можно заранее спрогнозировать. Более подробную информацию полиция пока не раскрывает, чтобы не навредить расследованию.