На озере Усмас столкнулись два гидроцикла - один из водителей погиб

"Они там носились на гидроциклах с огромной скоростью. Возможно, пострадавший остался бы жив, если бы его осторожно доставили на берег. Но его пытались поднять на гидроцикл, и это тоже могло ухудшить последствия травм", - заявил знакомый погибшего.