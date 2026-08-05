На озере Усмас столкнулись два гидроцикла - один из водителей погиб
В начале недели на озере Усмас произошла трагедия - при столкновении двух гидроциклов погиб один из водителей. Как и на дороге, на воде необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.
Обстоятельства аварии пока остаются неясными. Полиция продолжает расследование и разыскивает свидетелей происшествия. Один из участников столкновения получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, сообщает "Degpunktā".
Знакомый погибшего рассказал, что у мужчины были сломаны ребра и, предположительно, повреждены внутренние органы. По его словам, перед поездкой участники могли употреблять алкоголь.
"Они там носились на гидроциклах с огромной скоростью. Возможно, пострадавший остался бы жив, если бы его осторожно доставили на берег. Но его пытались поднять на гидроцикл, и это тоже могло ухудшить последствия травм", - заявил знакомый погибшего.
По имеющейся информации, гидроциклы были арендованы в Usmas Meķi. Представители компании сообщили, что не готовы комментировать происшествие до завершения полицейского расследования.
Представитель компании SDK и специалист по гидроциклам Кристапс Крастиньш напомнил, что для управления таким транспортом необходимо водительское удостоверение.
"Закон требует, чтобы у водителя были соответствующие права. Необходимо обратиться в CSDD и сдать экзамен", - пояснил он.
Сдавать экзамен на право управления гидроциклом можно с 14 лет. Сам гидроцикл также должен быть зарегистрирован в CSDD. Управлять им запрещено, если концентрация алкоголя в крови превышает 0,5 промилле.
На воде необходимо пользоваться спасательным жилетом. Даже если он кажется неудобным, в критической ситуации именно жилет может спасти человеку жизнь.
В местах, где ездят гидроциклы, часто находятся также лодки, сапборды и отдыхающие. Водителям моторных плавсредств запрещено превышать установленную скорость возле общественных пляжей и создавать угрозу для купающихся. "Одни выбирают спокойный и здоровый отдых, другим хочется скорости. Но все должны уважать друг друга. Иначе разрушается вся культура безопасного отдыха на воде", - отметил Крастиньш.