"Пытался учить Испанию жить": политолог считает, что Домбрава руководствуется предвыборными интересами
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава обладает большой решимостью, однако его активность "немного бьет через край". Такое мнение высказал политолог Юрис Розенвалдс.
Письмо министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы властям Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте вызвало политический скандал. Политолог Юрис Розенвалдс считает, что это была личная инициатива министра, призванная продемонстрировать своим избирателям жесткую позицию, активность и готовность действовать. Однако Домбрава существенно превысил свои полномочия, поскольку подобные вопросы должны согласовываться с Министерством иностранных дел, на что министру указал и премьер-министр Андрис Кулбергс.
"Это можно расценивать как предвыборное стремление показать, что именно Национальное объединение наконец стало той политической силой, которая всерьез занимается вопросами миграции", - заявил Розенвалдс.
Ссылаясь на опубликованную в СМИ информацию о содержании письма, политолог отметил, что Домбрава выразил солидарность с Испанией, но одновременно попытался поучать испанские власти, заявив, что не следует легализовывать мигрантов. По его словам, это, судя по всему, вызвало недовольство в Испании, поскольку в ситуации, когда испанский военный контингент находится в Латвии и участвует в защите страны, не стоит учить Испанию "как ей жить".
Отвечая на вопрос о политической логике такого шага, Розенвалдс отметил, что понимает обеспокоенность Домбравы миграционной проблемой в Латвии, поскольку до сих пор в стране отсутствовала четкая политика в этой сфере и соответствующие подходы только разрабатываются. Вместе с тем, по его словам, Национальное объединение и сам Домбрава далеко не всегда разделяют понятия легальной и нелегальной миграции.
Политолог подчеркнул, что нелегальную миграцию необходимо максимально ограничивать и делать все возможное для сокращения потока таких людей. Однако существует и другая проблема. Он обратил внимание, что этот вопрос, вероятнее всего, станет одной из тем предстоящих выборов - насколько Латвии необходима легальная миграция и на каких условиях.
По его мнению, сейчас наблюдаются перегибы. Например, к иностранным студентам предъявляются требования, которых нет в других странах мира, что фактически означает ограничение возможностей молодежи приезжать на учебу в Латвию.
Розенвалдс не сомневается, что система должна быть упорядочена: если человек приехал учиться, но на самом деле этого не делает, должна последовать соответствующая реакция. Однако нельзя забывать, что студенты подрабатывают, и это практически неотъемлемая часть студенческой жизни. По мнению политолога, необходимо соблюдать разумный баланс и проявлять понимание, однако Домбрава в ряде случаев эту грань перешел.
Говоря об активности политиков Национального объединения и ее влиянии на рейтинги партии, Розенвалдс отметил, что ни действия Домбравы, ни "провокационные шаги и несколько театральная активность" министра культуры Науриса Пунтулиса, вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса и депутата Рижской думы Лианы Ланги не принесли заметного результата. Согласно июльскому опросу центра SKDS, рейтинг Национального объединения остался неизменным - 5,5%.
Он допустил, что партия своими действиями рассчитывает привлечь неопределившихся избирателей, которые составляют 23,4% респондентов. Однако, по словам политолога, Национальное объединение в определенной степени "переходит не только границы здравого смысла", но и способствует распространению ксенофобии, а в отдельных случаях - и расизма.
"Если говорить о мигрантах - легальных или нелегальных, реакция государства должна быть соответствующей, и все должно происходить в рамках закона. Но в отдельных случаях разжигание ксенофобии и расизма представляет опасность для общества, поскольку способствует росту напряженности", - сказал политолог.
Ранее Otkrito.lv писал, что президент Эдгар Ринкевич сообщил, что во вторник у него состоялся короткий разговор с Домбравой и выразил уверенность, что министр внутренних дел "совершенно точно" сосредоточится на вопросах охраны латвийской границы.