"Пытался учить Испанию жить": политолог считает, что Домбрава руководствуется предвыборными интересами

Ссылаясь на опубликованную в СМИ информацию о содержании письма, политолог отметил, что Домбрава выразил солидарность с Испанией, но одновременно попытался поучать испанские власти, заявив, что не следует легализовывать мигрантов. По его словам, это, судя по всему, вызвало недовольство в Испании, поскольку в ситуации, когда испанский военный контингент находится в Латвии и участвует в защите страны, не стоит учить Испанию "как ей жить".