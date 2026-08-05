Отставку министра Домбравы поддерживает еще одна партия

Сам Домбрава уже отреагировал на заявление "Прогрессивных", написав в соцсетях следующее: "Еще приступая к работе в Министерстве внутренних дел, я заявил, что за мою деятельность меня будут ненавидеть Россия, иммигранты, организованная преступность и экономические группировки. Меня это не волнует. Меня также не волнует, что кому-то в другой части Европы что-то не понравится. Для меня важно, чтобы я мог смотреть в глаза своим детям с уверенностью, что сделал все возможное, чтобы сделать наше государство более безопасным. Для меня важно, чтобы наш народ существовал сквозь века, а не был заменен другими народами".