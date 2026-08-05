Отставку министра Домбравы поддерживает еще одна партия
Депутаты оппозиционной партии "Прогрессивные" поддержат отставку министра внутренних дел Яниса Домбравы (Нацобъединение), поскольку действия министра создают риски для интересов безопасности государства, заявил председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев.
По его словам, действия Домбравы, направившего письмо правительству Испании без согласования с Министерством иностранных дел и премьер-министром, а также публично критиковавшего действия Испании, противоречат интересам безопасности Латвии.
Шуваев считает, что Домбрава за время своей работы на посту министра внутренних дел ухудшил ситуацию с безопасностью в стране. Он также упрекнул министра в использовании ресурсов полиции для собственных нужд в сфере связей с общественностью.
Глава фракции "Прогрессивных" считает, что решение министра возбудить дисциплинарное дело против начальника Государственной полиции Арманда Рукса свидетельствует о его замешательстве и создает впечатление политически мотивированных действий.
Также Шуваев критически высказался об отношении Домбравы к негосударственным организациям, оказывающим помощь гражданскому населению Украины в Латвии. По его мнению, это свидетельствует об ограниченном понимании роли гражданского общества в укреплении безопасности.
Сам Домбрава уже отреагировал на заявление "Прогрессивных", написав в соцсетях следующее: "Еще приступая к работе в Министерстве внутренних дел, я заявил, что за мою деятельность меня будут ненавидеть Россия, иммигранты, организованная преступность и экономические группировки. Меня это не волнует. Меня также не волнует, что кому-то в другой части Европы что-то не понравится. Для меня важно, чтобы я мог смотреть в глаза своим детям с уверенностью, что сделал все возможное, чтобы сделать наше государство более безопасным. Для меня важно, чтобы наш народ существовал сквозь века, а не был заменен другими народами".
Как сообщалось, депутаты партии "За стабильность!" подготовили запрос об отставке Домбравы. Как заявила представитель партии Светлана Чулкова, главная причина такого шага - инициатива министра о закрытии пограничного пункта "Патерниеки", что фактически означает закрытие границы с Беларусью. В настоящее время "За стабильность!" собирает в Сейме подписи депутатов, чтобы подать запрос на рассмотрение. "Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения", - заявила Чулкова.
Требование об отставке министра поддержит и оппозиционная партия "Латвия на первом месте".