Отставку министра Домбравы поддерживает еще одна партия
Фото: LETA
"Прогрессивные" поддержат отставку Домбравы.
В Латвии

Отставку министра Домбравы поддерживает еще одна партия

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Депутаты оппозиционной партии "Прогрессивные" поддержат отставку министра внутренних дел Яниса Домбравы (Нацобъединение), поскольку действия министра создают риски для интересов безопасности государства, заявил председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев.

По его словам, действия Домбравы, направившего письмо правительству Испании без согласования с Министерством иностранных дел и премьер-министром, а также публично критиковавшего действия Испании, противоречат интересам безопасности Латвии.

Шуваев считает, что Домбрава за время своей работы на посту министра внутренних дел ухудшил ситуацию с безопасностью в стране. Он также упрекнул министра в использовании ресурсов полиции для собственных нужд в сфере связей с общественностью.

Глава фракции "Прогрессивных" считает, что решение министра возбудить дисциплинарное дело против начальника Государственной полиции Арманда Рукса свидетельствует о его замешательстве и создает впечатление политически мотивированных действий.

Также Шуваев критически высказался об отношении Домбравы к негосударственным организациям, оказывающим помощь гражданскому населению Украины в Латвии. По его мнению, это свидетельствует об ограниченном понимании роли гражданского общества в укреплении безопасности.

Сам Домбрава уже отреагировал на заявление "Прогрессивных", написав в соцсетях следующее: "Еще приступая к работе в Министерстве внутренних дел, я заявил, что за мою деятельность меня будут ненавидеть Россия, иммигранты, организованная преступность и экономические группировки. Меня это не волнует. Меня также не волнует, что кому-то в другой части Европы что-то не понравится. Для меня важно, чтобы я мог смотреть в глаза своим детям с уверенностью, что сделал все возможное, чтобы сделать наше государство более безопасным. Для меня важно, чтобы наш народ существовал сквозь века, а не был заменен другими народами".

Как сообщалось, депутаты партии "За стабильность!" подготовили запрос об отставке Домбравы. Как заявила представитель партии Светлана Чулкова, главная причина такого шага - инициатива министра о закрытии пограничного пункта "Патерниеки", что фактически означает закрытие границы с Беларусью. В настоящее время "За стабильность!" собирает в Сейме подписи депутатов, чтобы подать запрос на рассмотрение. "Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения", - заявила Чулкова.

Требование об отставке министра поддержит и оппозиционная партия "Латвия на первом месте".

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