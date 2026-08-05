Премьеру настолько не понравились доклады министерств о финансировании НПО, что он назвал их "дерьмом"
Данные о выделенном государством финансировании неправительственным организациям (НПО) по-прежнему неполны и не дают исчерпывающей картины, заявил сегодня на встрече представителей НПО и членов Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс.
Представители Госканцелярии на встрече предоставили данные о выплатах государства обществам и фондам, Министерство финансов ознакомило с данными о финансировании НПО из госбюджета, а Министерство культуры проинформировало о предоставляемой НПО поддержке и актуальных вопросах.
Кулбергс 15 июля поручил Госканцелярии подготовить полный анализ выделенного государством финансирования НПО, однако объем полученной информации его не удовлетворил.
Заслушав на заседании презентацию представителей Госканцелярии, Минкультуры и Минфина, премьер выразил возмущение тем, что они не содержат никакой ценной информации, и назвал доклады "дерьмом" ("sūdi" и "mēsli").
Он указал, что данные непрозрачны, а предоставленная информация сильно фрагментирована и разрознена. Например, до сих пор не получено данных о том, сколько средств на негосударственный сектор тратят самоуправления. По словам Кулбергса, главная проблема заключается в том, что в стране нет никого, кто бы следил, как тратятся выделенные НПО бюджетные средства, насколько целесообразно они расходуются и были ли реализованы делегированные государством функции.
Премьер отметил, что во многих случаях средства выделяются без какой-либо оценки. В качестве примера он упомянул общество, которое за три года получило от государства 81 000 евро, но его цели определены очень неконкретно - укреплять общество, вовлекать молодежь, организовывать пикеты, заниматься проблемам молодежи. Во время заседания, а также на пресс-конференции после него Кулбергс подчеркнул, что стране необходимы сильные и независимые НПО, и он не выступает против них, но необходимо также задавать вопросы об использовании средств налогоплательщиков.
Министр финансов Марис Кучинскис на пресс-конференции после заседания сказал, что данные о финансировании НПО у министерств есть, но их необходимо систематизировать и упорядочить. Он также отметил, что нужна централизация использования финансирования НПО, так как в настоящее время программы финансирования разрабатывают отдельные министерства.
Кулбергс поручил всем министерствам в течение месяца обобщить подробные данные о выделяемых НПО средствах, указав размер финансирования, получателей, правовое основание, конкретные цели финансирования.
Согласно данным Госканцелярии, в Латвии зарегистрировано 27 496 обществ и фондов. В 2025 году 1940 организациям, или 7% общего числа, было перечислено 168,1 млн евро из госбюджета, что на 29% больше, чем в 2024 году.
В то же время в Госканцелярии подчеркивают, что рост финансирования НПО в прошлом году нельзя считать равномерным ростом всего сектора НПО. Из общего прироста финансирования 89%, или 33,7 млн евро, получила небольшая группа НПО - 85 организаций, чье финансирование из госбюджета увеличилось более чем на 50%. Более половины общего прироста составили средства проектов Европейского союза и зарубежных проектов.
Тенденция роста продолжается и в этом году - до 15 июля НПО было выплачено 98,2 млн евро, что на 10% больше, чем за соответствующий период 2025 года.
Наибольшую часть государственного финансирования - 145,5 млн евро, или 86,6% - в прошлом году составили дотации из государственного и муниципальных бюджетов, а также финансирование ЕС и зарубежных проектов. Оставшиеся 13,4% включали услуги, социальные выплаты и другие субсидии. 22,9 млн евро были выделены в виде дотаций 453 организациям и не привязаны к конкретному проекту или услуге.
Финансирование сектора НПО из госбюджета сильно сконцентрировано - 25 организаций, каждая из которых в прошлом году получила более 1 млн евро, в совокупности получили 68,7 млн евро, или 40,8% общего объема выделенных из госбюджета средств. В то же время 1482 НГО в прошлом году получили от государства до 50 000 евро, что составляет 9,9% общего госфинансирования. Доминирует постоянный круг получателей - 41,6% организаций, получающих госфинансирование в последние три года, получили в 2025 году 90% предусмотренных в госбюджете на эти цели средств.