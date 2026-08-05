Премьеру настолько не понравились доклады министерств о финансировании НПО, что он назвал их "дерьмом"

Премьер отметил, что во многих случаях средства выделяются без какой-либо оценки. В качестве примера он упомянул общество, которое за три года получило от государства 81 000 евро, но его цели определены очень неконкретно - укреплять общество, вовлекать молодежь, организовывать пикеты, заниматься проблемам молодежи. Во время заседания, а также на пресс-конференции после него Кулбергс подчеркнул, что стране необходимы сильные и независимые НПО, и он не выступает против них, но необходимо также задавать вопросы об использовании средств налогоплательщиков.