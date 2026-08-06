Многие жители Латвии хотят работать удаленно, но есть одно "но"

В то же время результаты исследования выявили существенное расхождение между пожеланиями сотрудников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов лишь 26,6% сообщили, что могут работать удаленно, если сами этого захотят. Еще 62,4% отметили, что специфика их работы не позволяет выполнять обязанности дистанционно, а 10,9% указали, что их работа могла бы выполняться удаленно, однако работодатель такой возможности не предоставляет.