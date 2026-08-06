Многие жители Латвии хотят работать удаленно, но есть одно "но"
Опрос рынка труда CVMarket.lv показал, что более половины респондентов — 53,3% — хотели бы хотя бы время от времени работать удаленно. При этом 17,3% опрошенных предпочли бы работать из дома каждый день, а 27,6% — несколько раз в неделю.
В то же время результаты исследования выявили существенное расхождение между пожеланиями сотрудников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов лишь 26,6% сообщили, что могут работать удаленно, если сами этого захотят. Еще 62,4% отметили, что специфика их работы не позволяет выполнять обязанности дистанционно, а 10,9% указали, что их работа могла бы выполняться удаленно, однако работодатель такой возможности не предоставляет.
Результаты опроса показывают, что интерес к удаленной работе не ограничивается полностью дистанционным форматом. Многие респонденты предпочитают гибридную модель — часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе.
Согласно данным исследования:
- 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день;
- 27,6% предпочли бы работать удаленно несколько дней в неделю;
- 8,4% выбрали бы удаленную работу несколько раз в месяц.
При этом возможности удаленной работы существенно различаются в зависимости от отрасли и профессии. Большинство работающих участников опроса — 62,4% — сообщили, что выполнять их обязанности дистанционно невозможно.
Это прежде всего касается должностей, где необходимы:
- физическое присутствие;
- непосредственное общение с клиентами;
- работа с оборудованием;
- участие в производственных процессах;
- оказание услуг в очном формате.
Опрос также выявил недостаток гибкости со стороны работодателей - 10,9% работающих респондентов сообщили, что их обязанности можно выполнять удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийские работодатели назвали пять главных навыков, которыми должны обладать новые сотрудники.