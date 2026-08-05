Литва потрясена жестоким убийством женщины на глазах у ребенка: она звонила в 911, пока убийца врывался в дом
43-летняя жительница пригорода Вильнюса успела вызвать экстренные службы, когда бывший сожитель пытался ворваться в ее дом. Спасти женщину не удалось - и трагедия произошла на глазах у ее ребенка.
Литву потрясло жестокое убийство, произошедшее во вторник в поселке Авиженяй Вильнюсского района. 43-летняя женщина погибла от рук бывшего сожителя, который напал на нее в собственном доме. Свидетелем трагедии стал несовершеннолетний ребенок.
По данным литовских СМИ, около 14:00 женщина успела позвонить в экстренную службу и сообщить, что ее бывший партнер, ранее уже обвинявшийся в домашнем насилии, разбивает окна и пытается проникнуть в дом. Спустя несколько минут, в 14:04, в службу спасения позвонил сосед. Он сообщил, что женщине перерезали горло и что ему удалось задержать нападавшего до приезда полиции и медиков.
Прибывшие на место полицейские и врачи обнаружили хозяйку дома с тяжелейшими ранениями. Несмотря на усилия медиков, спасти ее жизнь не удалось. Подозреваемый - мужчина 1994 года рождения - после нападения также нанес ранения себе. По информации полиции, из-за состояния здоровья его доставили в больницу, где он находится под охраной.
Во время нападения в доме находился несовершеннолетний ребенок. После трагедии его передали родному отцу. Глава Вильнюсского городского отделения Государственной службы по защите прав ребенка и вопросам усыновления Гедас Батулевичюс сообщил агентству BNS, что ребенку будет оказана срочная психологическая помощь. "Сейчас ребенок находится в безопасном месте со своим отцом. Ему будет незамедлительно оказана психологическая помощь. Когда ребенок становится свидетелем такой трагедии, ему необходимы не только безопасная среда, но и последовательная долгосрочная поддержка, которая поможет ему восстановиться и стать сильнее. В ближайшее время мы выясним, какая помощь еще может понадобиться, и при необходимости обязательно ее предоставим", - заявил Батулевичюс.
По информации Delfi.lt, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет либо пожизненное заключение.
Подобные трагедии, связанные с домашним насилием, происходят и в Латвии. Одним из самых резонансных случаев стало убийство, совершенное 16 апреля 2023 года в Екабпилсском крае. Тогда Леон Русиньш перекрыл дорогу автомобилю своей бывшей сожительницы Иветы, в котором также находились мать женщины и их несовершеннолетний сын. Мужчина нанес бывшей партнерше несколько ножевых ударов в шею и лицо, от которых она скончалась.