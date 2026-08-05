Литва потрясена жестоким убийством женщины на глазах у ребенка: она звонила в 911, пока убийца врывался в дом

Во время нападения в доме находился несовершеннолетний ребенок. После трагедии его передали родному отцу. Глава Вильнюсского городского отделения Государственной службы по защите прав ребенка и вопросам усыновления Гедас Батулевичюс сообщил агентству BNS, что ребенку будет оказана срочная психологическая помощь. "Сейчас ребенок находится в безопасном месте со своим отцом. Ему будет незамедлительно оказана психологическая помощь. Когда ребенок становится свидетелем такой трагедии, ему необходимы не только безопасная среда, но и последовательная долгосрочная поддержка, которая поможет ему восстановиться и стать сильнее. В ближайшее время мы выясним, какая помощь еще может понадобиться, и при необходимости обязательно ее предоставим", - заявил Батулевичюс.