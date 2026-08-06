Названы улицы Риги, по которым в порт повезут урожай нынешнего года

"Электронная регистрация сокращает время ожидания у портовых терминалов, предотвращает простой грузовиков и помогает обеспечить равномерный поток транспорта в порт в разгар зернового сезона. Одновременно данные из портовой системы передаются ответственным службам самоуправления, что позволяет оперативно контролировать соблюдение правил организации движения и при необходимости быстро реагировать на изменения дорожной ситуации", - отмечают в Рижской думе.