Названы улицы Риги, по которым в порт повезут урожай нынешнего года
В этом году продолжит действовать порядок организации движения для перевозчиков сельскохозяйственной продукции в Рижский порт. Он предусматривает упрощенный проезд по определенным участкам городских улиц.
Чтобы воспользоваться этими льготами, перевозчикам перед поездкой необходимо зарегистрироваться в электронной системе Рижского порта i.rop и получить цифровое подтверждение от соответствующего портового терминала.
"Электронная регистрация сокращает время ожидания у портовых терминалов, предотвращает простой грузовиков и помогает обеспечить равномерный поток транспорта в порт в разгар зернового сезона. Одновременно данные из портовой системы передаются ответственным службам самоуправления, что позволяет оперативно контролировать соблюдение правил организации движения и при необходимости быстро реагировать на изменения дорожной ситуации", - отмечают в Рижской думе.
Упрощенный порядок движения для перевозчиков сельскохозяйственных грузов действует на следующих участках улиц Риги:
- на улице Акменю — от улицы Мукусалас до улицы Валгума;
- а улице Даугавгривас — от Ранькя дамбис до улицы Лидоню;
- на улице Мукусалас — от Карля Улманя гатве до улицы Акменю;
- на Ранькя дамбис;
- на улице Валгума — от улицы Акменю до бульвара Узварас.
На дорожных знаках на этих участках размещена дополнительная табличка: «Кроме перевозчиков сельскохозяйственных грузов, зарегистрированных в системе i.rop для посещения порта». Это обеспечивает использование льготного режима движения только теми перевозчиками, которые направляются в портовые терминалы с сельскохозяйственными грузами.