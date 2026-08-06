Названы улицы Риги, по которым в порт повезут урожай нынешнего года
Фото: LETA
Каждое зернышко надо довести до покупателя.
В Латвии

Названы улицы Риги, по которым в порт повезут урожай нынешнего года

Отдел информации

Otkrito.lv

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В этом году продолжит действовать порядок организации движения для перевозчиков сельскохозяйственной продукции в Рижский порт. Он предусматривает упрощенный проезд по определенным участкам городских улиц.

Чтобы воспользоваться этими льготами, перевозчикам перед поездкой необходимо зарегистрироваться в электронной системе Рижского порта i.rop и получить цифровое подтверждение от соответствующего портового терминала.

"Электронная регистрация сокращает время ожидания у портовых терминалов, предотвращает простой грузовиков и помогает обеспечить равномерный поток транспорта в порт в разгар зернового сезона. Одновременно данные из портовой системы передаются ответственным службам самоуправления, что позволяет оперативно контролировать соблюдение правил организации движения и при необходимости быстро реагировать на изменения дорожной ситуации", - отмечают в Рижской думе.

Упрощенный порядок движения для перевозчиков сельскохозяйственных грузов действует на следующих участках улиц Риги:

  • на улице Акменю — от улицы Мукусалас до улицы Валгума;
  • а улице Даугавгривас — от Ранькя дамбис до улицы Лидоню;
  • на улице Мукусалас — от Карля Улманя гатве до улицы Акменю;
  • на Ранькя дамбис;
  • на улице Валгума — от улицы Акменю до бульвара Узварас.

На дорожных знаках на этих участках размещена дополнительная табличка: «Кроме перевозчиков сельскохозяйственных грузов, зарегистрированных в системе i.rop для посещения порта». Это обеспечивает использование льготного режима движения только теми перевозчиками, которые направляются в портовые терминалы с сельскохозяйственными грузами.

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