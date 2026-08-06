Специалисты установят, где лучше всего готовят выловленную латвийскими рыбаками рыбу

Всего сертификаты трех категорий получат восемь прибрежных рыбаков и предпринимателей. Сертификаты первой категории будут вручаться рыбакам, продающим исключительно свежую и (или) переработанную рыбу собственного улова. Сертификаты второй категории предназначены для рыбаков-переработчиков, которые предлагают как рыбу собственного улова, так и закупленную у других прибрежных рыбаков, а также дополняют ассортимент рыбой, выловленной в Атлантическом океане. Сертификаты третьей категории получат прибрежные рестораны и кафе, регулярно предлагающие посетителям качественно приготовленную рыбу, закупленную у латвийских рыбаков.