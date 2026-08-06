Специалисты установят, где лучше всего готовят выловленную латвийскими рыбаками рыбу
В рамках проекта Piekrastes zivis («Прибрежная рыба») в субботу, 8 августа, председатель правления общества Mazjūras zvejnieki Андрис Цирулис вручит первые сертификаты качества рыбакам и предприятиям общественного питания, предлагающим потребителям свежую и переработанную рыбу, выловленную у побережья Латвии.
Церемония вручения состоится в 12:00 в рыбацком центре Tarotava в поселке Берзциемс Энгурской волости Тукумского края.
Система сертификации качества создана с целью информировать потребителей о рыбаках и местных заведениях, которые благодаря своим знаниям и опыту гарантируют высокое качество рыбы, выловленной у латвийского побережья, а также способствуют сохранению традиций прибрежного рыболовства, передаваемых из поколения в поколение.
Всего сертификаты трех категорий получат восемь прибрежных рыбаков и предпринимателей. Сертификаты первой категории будут вручаться рыбакам, продающим исключительно свежую и (или) переработанную рыбу собственного улова. Сертификаты второй категории предназначены для рыбаков-переработчиков, которые предлагают как рыбу собственного улова, так и закупленную у других прибрежных рыбаков, а также дополняют ассортимент рыбой, выловленной в Атлантическом океане. Сертификаты третьей категории получат прибрежные рестораны и кафе, регулярно предлагающие посетителям качественно приготовленную рыбу, закупленную у латвийских рыбаков.
Каждый сертификат имеет индивидуальный номер и действует в течение двух лет.
Подать заявку на получение сертификата могут прибрежные рыбаки и прибрежные предприятия общественного питания, соответствующие требованиям системы качества. Заявки рассматривают правление общества и приглашенные эксперты. Их можно отправлять по адресу mazjuraszveja@gmail.com.
Общество Mazjūras zvejnieki является крупнейшей в Латвии организацией, объединяющей прибрежных рыбаков и предпринимателей. В нее входят более 80 членов — от Куйвижи в Лимбажском крае до Юрмалциемса в Южно-Курземском крае.
Как ранее писал Otkrito.lv, латвийских рыбаков предупредили о том, что теперь у них появилась новая обязанность.