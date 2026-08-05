Жители заметили странного водителя в Агенскалнсе - при встрече с полицией он стал агрессивным. ВИДЕО

Через непродолжительное время на место прибыл ближайший экипаж полиции, после чего сотрудники начали беседу с водителем. Во время разговора мужчина вел себя агрессивно, а у полицейских возникли подозрения, что он может находиться под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ. В связи с этим мужчину задержали и поместили в служебный автомобиль.