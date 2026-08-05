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Жители заметили странного водителя в Агенскалнсе - при встрече с полицией он стал агрессивным. ВИДЕО
Вечером 4 августа сотрудники муниципальной полиции Риги выехали на вызов в Агенскалнс. Жители района сообщили о водителе, который, предположительно, управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Через непродолжительное время на место прибыл ближайший экипаж полиции, после чего сотрудники начали беседу с водителем. Во время разговора мужчина вел себя агрессивно, а у полицейских возникли подозрения, что он может находиться под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ. В связи с этим мужчину задержали и поместили в служебный автомобиль.
О случившемся также были проинформированы Государственная полиция и медики, которые продолжили работу с задержанным.