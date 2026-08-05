В автобусах Риги появились новые сиденья - пассажиры уже спорят из-за пота, грязи и вандалов

Однако публикация быстро собрала десятки комментариев, и мнения жителей разделились. Одни опасаются, что летом такие сиденья окажутся некомфортными. "К сожалению, такой материал "прилипает" к голой коже, человек сильно потеет, а в автобусах часто даже не включают кондиционер. Тогда после каждого будут оставаться лужи пота", - написала одна рижанка. В ответ Rīgas satiksme напомнило, что в прошлом году большинство пассажиров положительно оценили более практичные сиденья, но назвали их слишком жесткими, поэтому сейчас тестируется новый вариант с мягким покрытием.