В автобусах Риги появились новые сиденья - пассажиры уже спорят из-за пота, грязи и вандалов
В Риге начали тестировать автобусы с новыми сиденьями, которые должны быть удобнее и проще в уходе. Однако идея уже вызвала жаркие споры: одни пассажиры довольны, другие уверены, что новинка создаст новые проблемы.
Столичное предприятие Rīgas satiksme приступило к испытаниям новой обивки сидений в автобусах. Сейчас по маршрутам курсируют два тестовых автобуса с креслами нового образца, которые в будущем могут появиться в новых транспортных средствах. В компании пояснили, что продолжают искать альтернативу привычным тканевым сиденьям. Главная задача - подобрать материал, который будет одновременно удобным для пассажиров и простым в уходе для обслуживающего персонала.
В прошлом году предприятие уже тестировало сиденья из прочного материала с небольшой текстурой. Тогда большинство пассажиров поддержали такую идею, отметив, что на таких креслах сразу видно, чистые они или нет, а уборка значительно упрощается. Однако многие жаловались на чрезмерную жесткость.
Maršrutos kursē divi izmēģinājuma autobusi ar jauna parauga sēdekļiem. 🧐Turpinot meklēt alternatīvas auduma sēdekļu apdarei, izmēģinām jaunu risinājumu, kas nākotnē varētu tikt izmantots autobusos, kuri papildinās mūsu transportlīdzekļu parku. Vēlamies atrast sēdekļus, kas būtu… pic.twitter.com/umdKeOi4cs— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) August 5, 2026
Теперь в автобусах с бортовыми номерами 77588 и 77631 испытывают новое решение - сиденья с небольшим слоем мягкой подкладки и полиуретановым покрытием. По задумке разработчиков, они должны сохранить практичность предыдущего варианта, но стать более мягкими и комфортными.
В Rīgas satiksme призвали пассажиров, которым удастся проехать на этих автобусах, поделиться своими впечатлениями.
Однако публикация быстро собрала десятки комментариев, и мнения жителей разделились. Одни опасаются, что летом такие сиденья окажутся некомфортными. "К сожалению, такой материал "прилипает" к голой коже, человек сильно потеет, а в автобусах часто даже не включают кондиционер. Тогда после каждого будут оставаться лужи пота", - написала одна рижанка. В ответ Rīgas satiksme напомнило, что в прошлом году большинство пассажиров положительно оценили более практичные сиденья, но назвали их слишком жесткими, поэтому сейчас тестируется новый вариант с мягким покрытием.
При этом некоторые пользователи считают, что вообще не нужна никакая обивка. "Пусть будут просто пластиковые сиденья. Их легко мыть. Зато сразу видно любых насекомых, грязь и пролитые жидкости. После невоспитанных пассажиров, которые кладут ноги на сиденья, или бездомных поверхность можно быстро протереть салфеткой с дезинфицирующим средством". На это в компании ответили, что такой вариант уже испытывали ранее, но большинство пассажиров все же сочли его слишком жестким.
При этом многие считают, что важнее не комфорт, а чистота. "Отличная идея! Намного лучше, чем сесть после очередного грязного бездомного и только потом понять, что испачкался. Не раз видел, как после таких пассажиров на те же места садились дети и женщины в хорошей одежде", - заметил один комментатор.
В то же время звучали и опасения, что новые кресла быстро испортят вандалы. "Сейчас они красивые. Но, по-моему, не пройдет и недели, как их начнут резать. Вспомните старые дерматиновые сиденья - их постоянно портили", - написала женщина.
А некоторые уверены, что проблема общественного транспорта вовсе не в сиденьях: "По-моему, работающие кондиционеры были бы для пассажиров гораздо важнее новых кресел. Кондиционированный воздух улучшает комфорт поездки и помогает сохранять салон чище, потому что люди меньше потеют".