Закрытие магазинов Mere ударило по латвийским бизнесменам - их товары конфискованы, а деньги заблокированы
Закрытие магазинов Mere и заморозка их активов из-за санкций ЕС обернулись серьезными проблемами и для латвийских производителей. Бизнес заявляет о заблокированных товарах, неоплаченных поставках и требует вмешательства правительства.
Латвийская ассоциация торговцев (LTA) направила обращение премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу и председателю парламентской комиссии по народному хозяйству Арвилу Ашераденсу с требованием защитить интересы добросовестных местных производителей и поставщиков.
По данным LTA, часть выставленных поставщиками счетов так и осталась неоплаченной. Кроме того, в закрытых магазинах и на складах сети Mere до сих пор находится непроданная продукция латвийских предприятий. Как подчеркивают в ассоциации, согласно заключенным договорам, право собственности на эти товары сохраняется за поставщиками до момента полной оплаты. В LTA сообщили, что с претензиями уже выступили несколько крупных латвийских производителей, в том числе предприятие Kurzemes gaļsaimnieks.
Масштаб проблемы иллюстрирует пример одного из латвийских оптовых предприятий. Из-за заморозки деятельности сети у компании оказались заблокированы товары и денежные средства на сумму 280 тысяч евро. Из них около 80 тысяч евро приходится на Латвию, 160 тысяч евро - на Литву и еще 40 тысяч евро - на Чехию. Помимо этого, был арестован уже произведенный платеж из Чехии.
Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрикс Данусевичс подчеркнул, что местные предприятия действовали добросовестно. "Наши предприятия поставляли продукцию коммерческой компании, которая на момент заключения сделок работала в Латвии полностью законно. Эти товары предназначались для продажи латвийским потребителям, а не для экспорта в Россию или Беларусь. Поэтому побочные последствия международных санкций не должны несправедливо перекладываться на добросовестных латвийских производителей и региональную занятость", - заявил он.
В ассоциации также отметили, что ранее государственные учреждения Латвии, в том числе Министерство экономики и Служба финансовой разведки (FID), разъясняли предпринимателям, что в отношении сети Mere не действуют всеобщие санкционные запреты. Именно поэтому поставщики продолжали сотрудничество с компанией, считая его полностью законным. Теперь представители бизнеса рассчитывают, что государство поможет найти решение, которое позволит защитить интересы латвийских производителей, уже понесших значительные финансовые потери из-за сложившейся ситуации.