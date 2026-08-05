Закрытие магазинов Mere ударило по латвийским бизнесменам - их товары конфискованы, а деньги заблокированы

По данным LTA, часть выставленных поставщиками счетов так и осталась неоплаченной. Кроме того, в закрытых магазинах и на складах сети Mere до сих пор находится непроданная продукция латвийских предприятий. Как подчеркивают в ассоциации, согласно заключенным договорам, право собственности на эти товары сохраняется за поставщиками до момента полной оплаты. В LTA сообщили, что с претензиями уже выступили несколько крупных латвийских производителей, в том числе предприятие Kurzemes gaļsaimnieks.