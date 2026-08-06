Деньги уходят на еду и коммуналку: эксперт объяснил, почему Латвию не считают безопасным местом для жизни

Латвия занимает первое место в Балтии по доле семейного бюджета, которая уходит на продукты питания: 20,1% против 18,8% в Эстонии и 18,6% в Литве при среднем показателе по ЕС в 13,2%. Кроме того, на жилье, воду, электроэнергию и другие виды топлива латвийские домохозяйства тратят еще 15,8% бюджета. В совокупности эти две статьи расходов составляют почти 36%. На этом фоне примечательно, что за последние полгода в Латвии выросла доля жителей, которые не верят в способность Европейского союза справиться с вызовами безопасности, а также тех, кто сомневается в том, что Латвия является безопасным местом для жизни. Оба показателя увеличились на 3% и составили соответственно 43% и 23%.