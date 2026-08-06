Деньги уходят на еду и коммуналку: эксперт объяснил, почему Латвию не считают безопасным местом для жизни
Жители Латвии тратят на продукты, жилье и коммунальные услуги больше, чем соседи по Балтии, а на фоне роста цен на энергоносители все чаще сомневаются в безопасности страны. Эксперты считают, что снизить зависимость от внешних факторов поможет развитие собственной возобновляемой энергетики.
Латвия занимает первое место в Балтии по доле семейного бюджета, которая уходит на продукты питания: 20,1% против 18,8% в Эстонии и 18,6% в Литве при среднем показателе по ЕС в 13,2%. Кроме того, на жилье, воду, электроэнергию и другие виды топлива латвийские домохозяйства тратят еще 15,8% бюджета. В совокупности эти две статьи расходов составляют почти 36%. На этом фоне примечательно, что за последние полгода в Латвии выросла доля жителей, которые не верят в способность Европейского союза справиться с вызовами безопасности, а также тех, кто сомневается в том, что Латвия является безопасным местом для жизни. Оба показателя увеличились на 3% и составили соответственно 43% и 23%.
«Это ощущение вполне закономерно, поскольку весной и летом этого года цены на энергию резко выросли из-за топливного шока и войны на Ближнем Востоке. Рост цен на энергию и топливо неизбежно потянул за собой все остальные цены, поскольку они связаны с производством, обслуживанием и логистикой», - комментирует исполнительный директор Eurowind Energy Neue Energien Артурс Томс Плешс.
Согласно данным Norstat, вопрос безопасности одновременно поднялся выше в списке приоритетов жителей: сегодня он занимает третье место, и важным его считают 64% опрошенных против 61% полгода назад.
«Рост тревожности совпадает с повышением цен на энергию и общим ощущением нестабильности в Латвии. Его усиливают недавние заявления о том, что в регионе могут ожидаться провокации и различные гибридные атаки со стороны России. Люди воспринимают одно и то же явление с двух разных сторон: и как удар по кошельку, и как удар по чувству безопасности. Нам необходимо делать все, чтобы мы все меньше зависели от топлива и электроэнергии, которые поступают извне и которые мы не можем контролировать», - комментирует А. Т. Плешс.
В отличие от нефти и газа, поставки которых зависят от импортеров, геополитической ситуации и решений внешних поставщиков, расходы на энергоресурсы мы можем контролировать. Кроме того, диверсифицируя источники электроэнергии, в том числе по месту их расположения, мы снижаем риск «отключения» страны от электроснабжения, то есть перебоев.
«Нам необходимо сосредоточиться на возобновляемых источниках электроэнергии. Чем больше у нас собственной энергии, тем выше уверенность в том, что мы сами можем о себе позаботиться», - отмечает эксперт.
Однако именно в этом направлении Латвия сильнее всего отстает от соседей: страна выполнила лишь 9% национальной цели по развитию ветроэнергетики к 2030 году, тогда как Литва - 42%, а Эстония - 24%. В результате средняя цена электроэнергии в Латвии по-прежнему остается самой высокой в Балтии, а жители страны тратят на базовые потребности больше, чем их соседи.